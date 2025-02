Crecen los rumores de reconciliación entre Diego Leuco y Sofía Martínez

En LAM, programa conducido por Ángel de Brito por América, informaron que los periodistas Diego Leuco y Sofía Martínez retomaron su relación luego de casi un año y medio de separación. La noticia, presentada inicialmente como un enigmático en el ciclo televisivo, fue revelada con detalles sobre su nueva etapa juntos por Pepe Ochoa. Según el panelista, optó por la discreción, pero las pruebas de su reconciliación son evidentes.

“Los encontramos, muy clandestino todo”, aseguró el periodista. “Los enganchamos toda la semana pasada pernoctando juntos. Él estaciona el auto en la puerta de la casa de ella, sube y duermen juntos”, agregó. Además, en el programa se mostraron imágenes en las que se ve a Leuco en la calle donde vive Martínez, lo que reforzó la información brindada al aire. Ochoa también señaló que, aunque ambos habían sido esquivos ante preguntas sobre su relación en el pasado, ya no esconden su intención de retomar el vínculo.

Lejos de tratarse de un simple acercamiento ocasional, la reconciliación entre Diego Leucoy Sofía Martínez parece ser un paso firme en su historia de amor en la que siempre pareció habber quedado una puerta entreabierta. “Ella ya le ha contado a su entorno que están volviendo a apostar al amor”, afirmó Ochoa, dejando en claro que la decisión de retomar el vínculo no es un hecho aislado, sino el resultado de una intención genuina de ambos por reconstruir la relación. A pesar de su habitual perfil bajo en temas personales, el periodista y la conductora han sido vistos con frecuencia en la misma zona, lo que refuerza la versión de que volvieron a estar juntos.

Declaraciones previas

sobre su distanciamiento

Antes de que se confirmara su reconciliación, tanto Diego Leuco como Sofía Martínez habían evitado dar detalles sobre su vínculo. En distintas ocasiones, cuando se les consultaba por su relación, ambos optaban por respuestas evasivas o directamente esquivaban el tema. Según comentó Pepe Ochoa en LAM, cada vez que intentaban preguntarles sobre su situación sentimental, la pareja se mostraba reservada y prefería no dar explicaciones. “Cada vez que nos acercábamos a preguntar siempre eran esquivos con la prensa, pero yo sabía que estaban hace un tiempo frecuentándose”, aseguró el panelista.

Si bien ninguno de los dos realizó un anuncio oficial sobre su separación en su momento, los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular hace más de un año y medio. Ahora, con la reconciliación confirmada, queda en evidencia que la conexión entre ambos nunca se perdió del todo.

Sofía Martínez y su

decisión de congelar óvulos

En paralelo a su vida sentimental, Sofía Martínez tomó una decisión importante respecto a su futuro: iniciar un tratamiento para congelar óvulos. La periodista deportiva compartió la noticia en el programa radial Perros de la Calle (Urbana Play), donde explicó las razones que la llevaron a tomar esta determinación.“Ya arranca el proceso”, anunció al aire, destacando que para ella es un paso significativo en su vida. Con su característico humor, agregó: “Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos… Me encanta hacerlo colectivo. Bueno, este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos, pero de este equipo”, destacó la columnista, quien ya había abordado el tema en una charla con una especialista en reproducción asistida.

En aquella ocasión, expresó su preocupación sobre cómo la vida laboral muchas veces posterga proyectos personales. “Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que, para una mujer, desde ahí tu momento de época reproductiva tiene una fecha límite”. La periodista también explicó que, aunque no descarta formar una familia en el futuro, en este momento su prioridad es su desarrollo profesional. “Me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo es un factor a considerar y que no quiere que la cuestión biológica termine siendo un obstáculo más adelante.