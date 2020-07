Crecen los siniestros viales en la ciudad, la mayoría protagonizados por motociclistas

Compartir

Diariamente y en distintos puntos de la ciudad, ocurren accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos protagonizados por motociclistas que no respetan simples normas viales como frenar en las esquinas.

Si bien en gran parte de la capital hay semáforos o reductores de velocidad, sobre todo en los cruces más transitados, este no es un impedimento para que los conductores cometan todo tipo de infracciones que terminan, en muchos casos, en accidentes graves.

Asimismo, pese a que por la pandemia hay menos circulación de vehículos, los siniestros de motociclistas son prácticamente diarios y se dan en distintos puntos de la ciudad.

El poco respeto por las normas viales, sumado a la no utilización del casco protector agravan aún más la situación en una ciudad donde ha crecido de manera exponencial el parque ciclomotor.

La principal causa de los siniestros se debe a cruzar los semáforos en rojo como también no frenar en las esquinas, lo que se ve reflejado en la cantidad de choques que se dan en el mismo lugar y en distintos momentos.

“Formosa se llenó de motociclistas y con el tema de la pandemia mucha gente opta por ir a trabajar o a hacer sus trámites en moto, el tema es que no respetan las normas, andan a toda velocidad, se meten entre medio de los vehículos y por eso no sorprende la cantidad de accidentes”, dijo un vecino de la ciudad.

“Hay esquinas que son muy peligrosas, pero todo el tiempo veo que cruzan en rojo como si nada, lo peor es que pasan a toda velocidad y el que tiene el semáforo en verde y puede circular tiene que frenar para no llevárselos por delante, es un verdadero problema el que tenemos en las calles”, lamentó un poblador que vive entre la avenida Kirchner y Güemes, donde han ocurrido incontables choques.

“Veo que se hacen los cursos para sacar la licencia, que se trata de educar a la gente, pero siguen haciendo lo mismo, las calles son tierra de nadie y cada vez tenemos más jóvenes que no respetan esto, es como si pensaran que no les va a pasar nada, pero no es así, después terminan con fracturas y el problema es mayor”, aseveró otro formoseño.

Para finalizar, pese a que los siniestros son una de las cuestiones que mayor preocupación generan entre los formoseños, la situación está lejos de cambiar ya que es evidente la falta de conciencia, la imprudencia y la negligencia, elementos que colaboran de manera sustancial para la producción de este tipo de hechos.