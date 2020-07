Crecen siniestros viales en complicada esquina y vecinos reiteran pedido de reductor de velocidad

Compartir

Linkedin Print

Vecinos del barrio Parque Urbano I que habitan entre las calles Arenales y Matacos, en diálogo con el Grupo de Medios TVO volvieron a reiterar el pedido de un reductor de velocidad para la esquina donde se siguen produciendo accidentes de tránsito.

Cabe señalar que, en ediciones anteriores de este matutino, los pobladores ya habían expresado su preocupación por la alta velocidad a la que circulan los vehículos y que incluso siguió provocando siniestros como uno que ocurrió el jueves por la mañana que fue protagonizado por un auto y una motocicleta.

Los pobladores manifestaron que son constantes las “frenadas” que se escuchan y el riesgo de que ocurra un siniestro está latente ya que “nadie frena” al circular por allí, pese a que todas son calles de tierra que tienen pozos, lo que complica más su tránsito.

“Todos los días sentimos o vemos cómo frenan los vehículos cuando recién llegan a la esquina, todo el tempo estamos con el corazón en la boca de que algo va a pasar porque realmente nadie frena, no comprendo el apuro para circular”, dijo una vecina de la zona.

“En estos meses de cuarentena vimos un montón de situaciones donde casi ocurría un accidente, se salvaban por poco pero solo hace unos días chocó una chica que iba en moto contra un auto que ya prácticamente estaba pasando. Ni siquiera es una calle asfaltada como para decir que por eso andan rápido, circulan como locos y nos preocupa mucho porque es un barrio tranquilo donde hay mascotas, niños y no pueden manejar así”, acotó.

“Volvemos a pedir una solución, necesitamos que alguna autoridad de Tránsito se acerque, que hablen con nosotros para que por favor coloquen un reductor de velocidad ya sea sobre la calle Arenales o sobre la Matacos pero esto no puede seguir así, en cualquier momento nos llevan por delante a algún vecino. Es urgente que nos den una solución”, pidió otro poblador del sector.