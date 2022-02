Crecida del río Pilcomayo: hay preocupación porque el agua ya cortó una ruta en el oeste

Compartir

La ruta que conecta a Santa Rosa con Santa Teresa ya quedó cortada al tránsito pesado por el ingreso del agua del río Pilcomayo. Hay temor en algunos habitantes por la resistencia de las defensas.

Tal y como se había anticipado la semana pasada, con la crecida del río Pilcomayo ingresará agua en algunas zonas del oeste provincial y los pobladores de algunas comunidades ya sienten temor respecto a las obras de contención de algunas barreras, luego de que el camino que las conecta haya quedado cortado al tránsito pesado.

«El desborde es por la lluvia que hubo en la zona de Bolivia y viene de a poco pechando; ayer -domingo- por ejemplo, entre el trayecto de Santa Rosa, viniendo hasta Santa Teresa, se cortó la ruta. No es la defensa, el anillo que tiene ahí, pero es muy preocupante para esta zona», expresó Rosendo Benítez, poblador de Lote 8, al Grupo de Medios TVO.

De esta forma, Benítez desmintió que el anillo de la defensa haya cedido ante la creciente, una información que había circulado durante el fin de semana, pero confirmó la preocupación que existe en los pobladores de la zona por este hecho. «La gente está muy preocupada. Todavía están circulando, pero si viene un poquito más arriba el río no sé si va a resistir la defensa que tenemos, ya que no fueron reforzadas, están cada vez más bajas por las lluvias”, sostuvo.

Respecto del corte de ruta, el hombre detalló que «la gente puede pasar por el agua, pero vehículos pesados ya no» y señaló que es «muy difícil para moverse, pero no sabemos todavía cómo va a ser más adelante».

Finalmente, según las previsiones y los datos científicos, aún restaría una crecida más del río Pilcomayo por el comportamiento inusual que tiene en esta temporada, donde las autoridades adelantaron que los trabajos de defensa fueron realizados. Aun así, Benítez advirtió que esos trabajos podrían no resistir y que «se está manteniendo, pero como la tierra floja no sé si va resistir».

