Crecida del río Pilcomayo: informan que filtración está controlada en la barrera de El Caracol

A raíz de una información que se conoció recientemente, sobre una filtración en la barrera de defensa en la zona de El Caracol, el diputado provincial Aldo Ingolotti, vasto conocedor de la situación del río Pilcomayo, enfatizó que no representa un riesgo estructural, ya que la situación está controlada.

Según pormenorizó, la filtración detectada no ha evolucionado y no existe carga hidráulica que comprometa la estabilidad del anillo de defensa.

“Conozco esa filtración, es vieja y está bajo control. No hay riesgo para la estructura”, esclareció.

A su vez, remarcó que todas las defensas son monitoreadas constantemente por el Gobierno de la provincia de Formosa y que, cuando las condiciones lo permitan, se procederá a su sellado.

Subrayó que el sistema defensivo y de correderas opera al 100 % de su capacidad, a pesar de la acumulación de sedimentos causada por la falta de acción del país vecino, Paraguay.

“Recibimos más del 80% de los sedimentos porque no se cumple con el acuerdo de distribuir equitativamente el agua”, afirmó.

Medidas preventivas y asistencia a productores

Desde hace más de cuatro meses, equipos multidisciplinarios trabajan en la prevención y advertencia a pobladores de zonas de riesgo, con el objetivo de resguardar bienes y animales.

Hasta la fecha, solo algunas familias permanecen aisladas en Santa Rosa (Ramón Lista) por decisión propia, al encontrarse en una zona elevada.

Para mitigar el impacto en el sector productivo, se realizaron cuatro remates ganaderos, organizados en Puerto Irigoyen, Fortín Soledad, La Diosa e Ingeniero Juárez y financiados por el Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO).

Además, se llevaron adelante las ventas de cabritos, con la participación del frigorífico ambulante del Instituto PAIPPA.

Por último, el diputado Ingolotti destacó que todas las obras y acciones que se llevan adelante son financiadas por el Tesoro de la provincia de Formosa y que los técnicos y paratécnicos, criollos o aborígenes, quienes definen la estrategia para dar cumplimiento a lo señalado por el Gobernador en materia hidrovial, son todos formoseños y no intervienen ni participan consultoras de otras provincias o de otros países.

“El Pilcomayo es una cuestión de Estado y los logros, motivos de orgullo de los hijos de esta tierra”, reafirmó.

“El Estado formoseño está presente. Todo esto molesta a los detractores del Modelo Formoseño, cuyo único objetivo es ir en contra de los intereses de los formoseños”, finalizó diciendo el legislador provincial, llevando tranquilidad a los pobladores de la zona de la filtración de la barrera.