Crecieron 16% las exportaciones de carne bovina en septiembre

Las exportaciones de carnes bovinas sumaron en septiembre 77 mil toneladas, 16% más que el mes anterior y 10% inferior al mismo período de 2020, impulsadas por los envíos de cortes de carnes enfriadas y congeladas, consignó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, por sus siglas en inglés).

En tanto, en los primeros nueve meses del año se embarcaron 615 mil toneladas por US$ 2.014 millones, 5% menos en volumen y similar valor que en igual lapso de 2020, agregó la entidad empresaria en su informe.

«La mejora de las cotizaciones en destinos claves como China y la Unión Europea y la fuerte incidencia de los contingentes arancelarios -que incluyen los cortes más preciados- han contribuido en estos resultados», explicó Mario Ravettino, presidente del ABC. En septiembre, en carnes enfriadas incidieron los contingentes arancelarios hacia Unión Europea, que verificaron cifras récord (Cuota 481), o cercanas a sus máximos históricos (Hilton).

Asimismo, aumentaron los envíos de carnes congeladas hacia China y, particularmente, hacia Israel, que alcanzó uno de los niveles más elevados de los años recientes.

Tras estabilizarse en 51 mil toneladas en junio y julio, se elevaron en los meses siguientes para alcanzar en septiembre el segundo más elevado de 2021, aunque es menor al promedio de la segunda mitad del año pasado. El valor total facturado en septiembre fue de US$ 310 millones, 25% más que doce meses atrás.

China continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente su participación: bajó de 80% en mayo, antes de las restricciones, a 64% en septiembre. Tras el pico registrado en mayo -que con 52 mil toneladas incluyó un volumen récord de carne congelada con hueso de 13.500 toneladas-, las exportaciones a China retrocedieron a 28 mil y 25 mil toneladas en junio y julio, respectivamente, para estabilizarse en 33-36 mil toneladas (carnes con hueso, 8.500 y 9.100 toneladas, respectivamente).

En términos de facturación, el impacto de la caída fue atenuado por una tendencia ascendente en los valores medios: en agosto, el valor promedio de las exportaciones de carnes desosadas a China fue de US$ 5.076 la tonelada y volvió a aumentar en septiembre a US$ 5.368, 48% más que doce meses atrás y sólo US$ 300 menos que el pico de fines de 2019.

Esta suba en los precios no logró compensar el impacto de las restricciones sobre el valor facturado: en los últimos tres meses se acumula una pérdida de US$ 178 millones, comparado con el promedio mensual de los cinco primeros meses del año.

