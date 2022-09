Crecimiento federal del empleo y récord de trabajadores registrados

Compartir

Según datos de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de personas con trabajo registrado en el país creció 5% en junio respecto de igual mes de 2021, al sumar un total de 12,69 millones de empleos.

“En el mes de junio tuvimos un nuevo récord histórico de trabajadores registrados en la Argentina, más de 12.700.000”, señaló Barrionuevo en declaraciones a Télam Radio.

En este sentido, detalló que “llevamos 25 meses consecutivos de crecimiento y sólo en el mes de junio se generaron 60.000 nuevos trabajadores registrados; más de 55.000 del sector privado, de ellos 31.000 asalariados del sector privado, con lo cual el empleo de calidad en la Argentina también viene creciendo”.

En este marco de crecimiento federal en 22 de los 24 distritos del país, Barrionuevo indicó que este mes, por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires “logró revertir el empleo que había perdido en la pandemia”.

“Sólo Mendoza y Tucumán aún no han logrado hacerlo, con lo cual el crecimiento federal también es otro dato muy importante a destacar”, completó el también experto en estadística.

En tanto, en términos desestacionalizados, el trabajo registrado presentó una variación positiva de 0,5% en relación con mayo pasado (63,1 mil puestos más); y respecto del mismo mes del año anterior creció 5% (+607,2 mil trabajadores).

“Son datos muy importantes que están atados a los datos de crecimiento económico que ha tenido el país hasta el mes de junio”, enfatizó Barrionuevo. Esto último lo relacionó con la situación que “resta por resolver en la idea de la redistribución”, en referencia a la inflación.

“Aun así, hasta el mes de junio los salarios del sector privado registrado han estado por encima de la inflación”, aseguró el legislador provincial. No obstante, consideró que “seguramente con los picos inflacionarios de julio y de agosto” esa situación no se va a sostener, aunque las paritarias que se están discutiendo “probablemente puedan lograr morigerar ese impacto”, recalcó.

