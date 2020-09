Creció la generación de basura en la ciudad: desde el aislamiento levantan unas 300 toneladas diarias

Compartir

El director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Julio Vargas, visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que desde el aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus, aumentó la generación de basura domiciliaria y diariamente levantan unas 300 toneladas cuando antes rondaba en 240 o 250 toneladas. En ese sentido valoró el trabajo incansable que realiza la Comuna con el fin de llegar a todos los sectores y mantener la “higiene y limpieza” de la capital provincial, algo puesto como prioridad desde la gestión del intendente Jorge Jofré.

“Desde el día uno de la gestión del intendente Jofré se puso como prioridad número 1 la limpieza y la higiene urbana. Nosotros venimos trabajando en diferentes turnos, profundizamos este trabajo ahora en esta época de pandemia, se profundizó con diferentes actividades y varios servicios esenciales como por ejemplo el plan de descacharrizado, la recuperación de espacios, tenemos también un equipo nocturno que hace levantamiento de residuos no convencionales y cuando llega la basura al destino final notamos por la gran cantidad del volumen en ingreso de los camiones que hubo un aumento, antes estábamos en 240 o 250 toneladas, hoy estamos en 300 toneladas de basura diarias, algo que aumentó por la pandemia, porque la gente queda en su casa y tomó como iniciativa algo que está bien que es sacar todos los residuos que no utilizan más como residuos ferrosos, fueron sacando de su casa y eso va sumando”, comenzó contando.

“También notamos que en diferentes puntos se han generado microbasurales y fuimos erradicando, ahí empezamos a profundizar la recuperación de espacios con el famoso cartel Plan Bio que está desde el inicio de la gestión de nuestro intendente y es la recuperación de espacios, llegamos a los lugares a intervenir, hacemos un previo aviso con los vecinos, charlamos y vemos cuál es la problemática de la generación de ese basural”, explicó.

“La mejor forma de trabajar que tenemos es a través de otro gran logro que ha implementado nuestro intendente que es la coordinación de la atención al vecino que llama al 08009999147, más en esta época de pandemia donde pusimos como prioridad número uno la basura entonces llama a ese número, la coordinación nos avisa que hay un gran volumen de residuos de cualquier tipo, sea convencional, no convencional, domiciliario o ferroso, asistimos de carácter urgente al lugar y levantamos porque o sino siguen arrojando y pasa de ser un lugar donde se genera basura a un gran foco infeccioso, por eso también trabajamos y hacemos hincapié en la concientización del vecino y que trabajemos de forma conjunta”, señaló Vargas.

Asimismo, aseguró que los vecinos sí toman conciencia y destacó que “hay lugares como por ejemplo Lote 4 que para nosotros como municipio es algo admirable, hay algo tan bueno que estamos rescatando y que es la coordinación entre vecinos, por ejemplo en ese lugar este año hemos decidido con los vecinos sacar todos los contenedores porque los vecinos notaban que venía gente de otro lugar a arrojar la basura. Es uno de los barrios donde ellos tomaron la iniciativa de no tener contenedores, se comunicaron con nosotros, llevó un periodo de meses de concientización y hoy es un barrio que tiene una muy buena recolección como todos los demás y tienen el operativo de levantamiento de no convencionales donde sacan los residuos en frente de su casa y trabajamos de forma organizada, ellos hoy no tienen microbasurales ni tampoco tienen contenedores dentro del barrio”.

“Nosotros con el Plan Bio estamos haciendo un trabajo planificado y decidimos recuperar todos los lugares por ejemplo del barrio Obrero, nos tocó una situación donde hemos hecho un Plan Bio y a la noche llevaron la basura y prendieron fuego, se viralizó la foto de esto, pero igual seguimos trabajando en la concientización, esto es de forma conjunta, la Municipalidad somos todos, los vecinos por ahí avisan quiénes son y tratamos de ir a hablar, hoy se recuperan espacios y se mantienen pero es un trabajo de hormiga porque hay que volver a ir a los lugares y así hemos recuperado, nos motiva a seguir trabajando porque notamos la concientización, la conciencia de la gente y hemos recuperado muchos lugares que eran donde se generaban basurales de gran dimensión como el cruce de la Alborada que era muy conocido, hoy es un espacio recuperado con carteles”, destacó.

En esa línea aseguró que “esta es una Municipalidad que trabaja las 24 horas del día porque en el corralón municipal las 24 horas hay gente, a las 5 o 6 de la mañana ya salen los recolectores, seguido a eso están saliendo los de recolección de residuos no convencionales, al mediodía se están organizando para la recolección de la tarde, a la tarde se hace un operativo refuerzo que arranca a las 18 horas y estamos hasta las 2 de la madrugada, la recolección nocturna arranca a las 21 horas y se está dando vuelta hasta las 4 de la mañana aproximadamente, a las 5 ya llegan los operarios para arrancar nuevamente la recolección, es un municipio que está 24 oras y más con el tema de basura donde se trabaja de forma incansable”.

“Trabajan muchísimas personas, en la calle tenemos una gran cantidad de personal trabajando tanto como agentes municipales o agentes cooperativistas, por ahí pasa a ser incalculable la cantidad que demanda esa secretaría por el gran trabajo, está el área de recolección, de barrido, es lo que yo siempre llamo un trabajo invisible porque la basura por ahí nos pasa que cuando hacemos los operativos, el levantamiento y hacemos dos cuadras, volvemos a pasar y ya está sucio nuevamente, volvemos y tratamos de limpiar de nuevo”, explicó.

“Con este Plan Bio recuperamos un lugar donde se generaba muchísima basura que era Amadey y Cabral, hicimos esto, funcionó y hoy es un espacio recuperado sobre una parada de colectivo, se recuperó, pero antes de hacer la intervención hicimos un relevamiento del barrio y en uno de esos me encontré con una vecina, justo la encuentro sacando la basura y le informé el horario de recolección, ella me dijo que le era más cómodo llevar en ese horario a tirar”, explicó.

“Este es un trabajo de forma conjunta con el vecino que ya debe tener lista su basura, es un gran trabajo que hace el municipio y esta dirección con la limpieza y levantamiento de residuos y con la recolección domiciliaria, en el barrio El Palomar tenemos un contenedor adentro para ayudar a los recolectores y mandamos de forma periódica un camión que se encarga de hacer levantamiento de residuos, es un gran trabajo y seguimos apostando por lo que propuso nuestro intendente de tener una ciudad limpia, ordenada y saludable”, valoró.

Asimismo contó que “nuestro intendente recorre la ciudad y de forma continua por ahí nos va pasando los reclamos a nosotros, trabajamos de forma conjunta todos los funcionarios, en los operativos estamos todos, tomamos como nuestro escritorio al territorio, tratamos de recorrer toda la ciudad, es muy difícil que nos encuentren en las oficinas porque hemos decidido tomar como oficina el territorio y estar con los vecinos”.

“Por ahí cuando la gente dice que el municipio no trabaja, creo que se equivocan ya que si el municipio no trabajara estaríamos en una ciudad llena de basura, con los pastos crecidos y hoy tenemos una ciudad distinta, limpia y ordenada”, finalizó destacando.