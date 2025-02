Creyó que era un arma de juguete y le disparó a su hermano de 7 años en Moreno

Un trágico incidente ocurrió en la localidad bonaerense de Moreno, luego de que se reportara que un niño de 7 años resultó gravemente herido tras ser baleado accidentalmente por su hermano de 13. En ese momento, ambos jugaban con un arma que pensaron era de juguete. La víctima quedó internada, después de haber sido sometido a una operación de urgencia.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Ricardo Güiraldes y Las Bases, en el barrio de Cuartel V, donde los niños se habían trasladado para alimentar a los perros del padrino del hermano mayor. Según se pudo reconstruir, los padres de los menores se encontraban trabajando y el dueño de la casa estaba de vacaciones, por lo que no había mayores a cargo de los menores al momento de ejecutarse el disparo.

En esa casa, los niños encontraron una pistola Bersa calibre .380, propiedad del tío de los menores, y comenzaron a jugar con ella. Aparentemente, los hermanos pensaron que se trataba de un juguete, por lo que el hermano mayor realizó el gesto de que iba a dispararle, cuando accidentalmente se escapó una bala.

De acuerdo a la información publicada por Primer Plano Online, el proyectil ingresó en la zona del tórax, aunque también le causó heridas en el hombro y en la mano izquierda. A raíz de los gritos desesperados, los vecinos de la cuadra acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al niño de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue operado para estabilizar su estado.

Con la llegada de la noche, el nene de 7 años, debido a la gravedad de las heridas, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Posadas de Morón, donde permanece internado en estado crítico. Por este motivo, continuará bajo evaluación durante los próximos días.

Al mismo tiempo, un equipo interdisciplinario del Servicio Local de Moreno fue enviado para brindarle contención a la familia. Mientras tanto, el hecho fue derivado a la Fiscalía Nº 6 de Moreno, aunque no se habrían ordenado medidas para investigar el caso.

En este sentido, aclararon que no se trata de un delito, ya que el hermano que disparó el arma es un menor de edad y, por tanto, inimputable. Por esta razón, la investigación, que fue caratulada como “averiguación de ilícito”, probablemente será derivada a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) correspondiente, con el objetivo de determinar el origen del arma.

Hace algunas semanas, un caso de características similares se reportó en la ciudad de Rosario, luego de que un nene de 9 años fuera internado al sufrir una herida cuando jugaba con un encendedor y una bala. El hecho ocurrió en una vivienda del asentamiento Costa Esperanza, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.

Según las primeras versiones publicadas por Rosario3, el menor jugaba con un proyectil y un encendedor cuando, aparentemente, el calor aplicado al proyectil activó el explosivo y causó el disparo. En otra habitación de la casa se encontraba su madre, quien corrió a socorrerlo y trasladarlo hacia el Hospital Gamen.

No obstante, por la gravedad de la herida, el personal médico ordenó su traslado al Hospital Español de Rosario, donde fue intervenido quirúrgicamente. Durante la cirugía, los médicos lograron extraer una vaina correspondiente a un calibre .38 Special, la cual había quedado alojada en el lado derecho del tórax del niño. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable tras la operación.

En paralelo, personal de la Comisaría 29ª y de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una inspección en la vivienda, donde hallaron el proyectil que había causado la lesión. Aunque las investigaciones están en curso, hasta el momento no se han formulado imputaciones relacionadas con el incidente.