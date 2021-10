Crimen de Fernando Báez Sosa: la Justicia fijó fecha para el juicio a los ocho rugbiers

Compartir

Será a principios de 2023 y se desarrollará de lunes a viernes durante 22 jornadas consecutivas. El tribunal aseguró que en 2022 no posee disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión de este caso.

La última audiencia antes de conocerse la fecha del inicio del debate oral por el asesinato de Fernando Báez Sosa había dejado un claro requerimiento por parte de la defensa de la víctima: que el juicio comenzara en el primer semestre de 2022. Sin embargo, dicho pedido no fue cumplido y la Justicia aseguró que el año que viene no posee disponibilidad en su agenda para desarrollar el caso.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores fijó para el 2 de enero de 2023 el inicio del debate oral y público. En la notificación, a la que accedió TN y recibieron las partes, los jueces indicaron que a partir de esa fecha se desarrollarán 22 jornadas consecutivas, de lunes a viernes, en donde se expondrá toda la prueba.

La notificación electrónica fue enviada por el Tribunal ayer al mediodía. En ella se destacó que durante el juicio se incorporará toda la prueba ofrecida por los defensores particulares. El doctor Hugo Tomei, abogado de los imputados, propuso que se cite al debate a la fiscal Verónica Zamboni, al fiscal Walter Mércuri y a la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi. El Tribunal rechazó el requerimiento al explicar que se considera “absolutamente improcedente que los magistrados que por sus funciones tomaron intervención en el caso durante la Investigación Penal Preparatoria, comparezcan a este juicio a prestar declaración”.

Tomei solicitó que los funcionarios judiciales que participaron en el inicio de la causa sean parte de la prueba para conocer cómo se desarrolló el proceso desde que los acusados fueron detenidos. “Afirmó que no es su intención investigar a la doctora Zamboni, sino demostrar el modo en que se operó en la investigación de este caso”, agregaron.

Este medio constató que los ocho imputados conocieron esta decisión durante la tarde de ayer. Una fuente judicial indicó que “se exhibieron preocupados” y que “les pesa la incertidumbre de no saber qué va a pasar en 2022″.

“A los papás de Fernando se lo comenté ayer por la noche. Están muy afectados y angustiados. La audiencia de Dolores y esta noticia, si bien están esperando el juicio, se encuentran desahuciados. No están bien sin dudas”, expresó Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, en diálogo con TN.

“Pasamos tiempos muy duros de pandemia, la causa es muy voluminosa. Aunque parezca lejano estamos muy conformes con esta idea de juicio, no tanto por el mes, pero vamos a estar ahí firmes. Hay una instrucción suplementaria que va a llevar unos cuantos meses. En plena pandemia y no había entrevistas entre detenidos y peritos, en esta etapa final se van a llevar a cabo estas diligencias”, agregó el letrado.

Cómo se realizará

el juicio oral y público

“Conforme lo peticionado por las partes y lo resuelto precedentemente, habrán de deponer en el debate oral a llevarse a cabo en el marco de la presente causa más de 130 testigos”, estableció el TOC 1, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

Para el juicio que tendrá a Enzo Comelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Matías Benicelli en el banquillo de los acusados, ambas partes solicitaron que el debate se desarrolle en dos jornadas semanales. El Tribunal rechazó este pedido asegurando que esta modalidad “afecta el principio de continuidad que como desprendimiento de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio debe regir en el juicio oral”.

Los jueces remarcaron que determinaron dicha fecha “a los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes”.

Báez Sosa fue asesinado brutalmente el 18 de enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique. Los ocho jóvenes acusados están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

