Crimen de Fernando Báez Sosa: un audio complica aún más a Máximo Thomsen

Compartir

Linkedin Print

Se dio a conocer un audio que complicaría aún más la situación de Máximo Thomsen, el principal acusado por el asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en la madrugada del 18 de enero en Villa Gesell.

“Te juro que yo estoy acá con los pibes y no lo podemos creer. Estoy re shockeado, mal. Me quiero morir”, se escucha en uno de los fragmentos centrales de la grabación realizada por un joven identificado como “Juani Neme” quien formaba parte de un chat grupal de WhatsApp junto a otros chicos y chicas, que integraban algunos como “Aldi C.”, “Alejo A.” y “Dory”, quien tendría una relación con Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

“Estaban en Le Brique y un chabón se le hizo el lindo a uno ahí, no sé si el que murió pero uno de ese grupo, no sé. Se le hizo el lindo a ‘Chano’ Pertossi, no sé si lo conocés, es uno de Isidro. Se pelearon ahí, los sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería, se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu (Thomsen) le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, relata el joven en el audio enviado a una amiga.

Este dato coincide con la última pericia que señaló que “la zapatilla ensangrentada hallada en la casa que alquilaban los rugbiers y que fue utilizada para ultimar a la víctima pertenece a Máximo Thomsen”.

El principal acusado por el crimen de Báez Sosa se encuentra detenido en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero junto a otros siete de los acusados de homicidio agravado por alevosía -Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz- y podrían ser condenados a prisión perpetua. Ayer la fiscal Verónica Zamboni, decidió llamarlos a declarar cómo testigos mediante videollamada (lo que continuará hoy y el lunes) para conocer su visión de los hechos, indicaron fuentes a Infobae.

“Un policía lo enganchó a Machu cuando se estaban cagando a palos ahí, y Machu salió corriendo, entró a la casa y supuestamente lo ficharon no sé si ese policía o por las cámaras, porque está lleno de cámaras ahí en el centro. Al otro día cae la cana (la Policía llega a las 11 horas de la mañana), les revisaron toda la casa, me parece que encontraron porro, o sea peor. Y ahora supuestamente están detenidos, no sabemos nada”, continúa el audio.

A través de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal, con la colaboración de la Unidad Criminalística de Alta Complejidad, se analizarán una docena de videos de esa madrugada registrados por las cámaras del municipio. Tras el resultado de las pericias y las declaraciones, la fiscal Zamboni podría elevar la causa a juicio.