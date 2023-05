Crimen de la periodista en Corrientes: el misterio de los pelos en su mano y qué reveló la autopsia

La División Homicidios y la División Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal regresó al domicilio de Griselda Blanco, la periodista hallada muerta ayer en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, para una nueva inspección forense. La medida fue ordenada por la fiscal del caso, María José Barrero, que convocó a la PFA para que colabore en el expediente. Blanco, de 45 años, fue hallada con un lazo plástico en su cuello el día sábado. La autopsia al cuerpo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, marcó que murió por la acción del lazo, con una herida encontrada en su cuello.

No había signos de violencia en los accesos a la casa. Podría tratarse de un suicidio. No había desorden en el lugar, indicios de lucha. Sin embargo, las particularidades fueron evidentes desde un primer momento. La puerta de ingreso estaba entreabierta, sin llave. Tampoco había un lugar lógico de dónde atar ese lazo para que una persona pudiera ahorcarse. También, se encontró un charco de sangre cerca de su cabeza. El rastro tampoco cerraba. A 40 centímetros del cuerpo se observaron otras manchas de sangre que “no tenían continuidad” con el formado en la cabeza. El lazo podría haber sido usado para estrangularla, creen investigadores.

Así, Barrero decidió que el caso se investigue como un homicidio.

Hay otro hallazgo que genera inquietud. En una de sus manos, el cuerpo de Griselda tenía un manojo de pelos. Las fibras no combinan con el color rubio en su cabeza. La periodista también tenía una mascota, un gato blanco. Los pelos tampoco eran blancos. Esos cabellos, según fuentes del expediente, serán peritados.

Por el caso fue detenido Armando Jara, también periodista, ex pareja de Blanco.

Según relataron fuentes del caso a Infobae, imágenes de cámaras de seguridad captaron al sospechoso, que llegó a su casa en la madrugada del sábado. Por lo pronto, todavía no hay en la pesquisa de la PFA elementos que hablen de situaciones de violencia de género.

De acuerdo a la información brindada por el medio local El Litoral, colegas cercanos a la mujer indicaron que había recibido fuertes amenazas durante los últimos días; mientras que el Canal 6 de Posadas señaló que “tenía roces con las autoridades policiales de la ciudad”.

Los investigadores pudieron determinar que, efectivamente, dos comisarios habían emitido cartas documento en contra de Blanco para que cese su actividad. Por ahora, tampoco hay elementos que vinculen a policías con la muerte.

Lautaro Cesani, uno de los hijos de Blanco, dijo a Télam que el cuerpo de Griselda fue encontrado por uno de los hermanos de su madre, quien ya presentó declaración ante la fiscal, al igual que la madre de la víctima. “No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto”, destacó el joven. Y sobre la detención del ex de su madre, agregó: “Como en cualquier pareja se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo… No creo que haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados”.

Cesani, a su vez, confirmó que su madre le había pedido que contacten a la abogada Silvia Casarrubia en caso de que le pasara “algo” y lo vinculó con la cobertura que hizo Blanco sobre supuestos abusos cometidos por la Policía de la provincia.

