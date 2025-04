Crimen de María Maidana: Zaiser exige la urgente adhesión de Formosa a la Ley Lucio

Tras el conmocionante asesinato de María Lucía Maidana, una niña de 5 años hallada sin vida con signos de violencia en la localidad de Villa 213, la diputada provincial de la UCR, Carla Zaiser, exigió con firmeza que la Cámara de Diputados de Formosa avance en la adhesión a la Ley Lucio.

“Es un crimen que nos llena de indignación y nos obliga a examinar con seriedad la situación de la infancia en nuestra provincia”, expresó Zaiser en un comunicado de prensa, visiblemente conmovida por el hecho.

La legisladora radical advirtió que el caso de María Lucía no es un hecho aislado, y recordó el caso de Nathaniel, ocurrido en Clorinda, como otro ejemplo de la extrema vulnerabilidad que padecen muchos niños en la provincia. “Es innegable que estos hechos podrían haberse evitado”, afirmó.

Zaiser remarcó que el 15 de diciembre del 2023 su bloque presentó un proyecto para que Formosa adhiera a la Ley Lucio, pero lamentó que la mayoría oficialista haya ignorado la iniciativa. “¿Cuántas tragedias más debemos lamentar para que se tome en serio la protección de nuestros niños y niñas?”, cuestionó con dureza.

La Ley Lucio, sancionada a nivel nacional tras el asesinato del niño Lucio Dupuy, establece una serie de medidas para prevenir el maltrato infantil. Entre ellas, la capacitación obligatoria de los agentes estatales, la protección de quienes denuncian situaciones de violencia y campañas de concientización dirigidas a toda la sociedad.

“Su implementación no solo requiere voluntad política, también exige asignación de recursos y compromiso real por parte del gobierno provincial”, advirtió la diputada.

Zaiser también denunció que docentes y trabajadores que intentan alertar sobre situaciones de abuso infantil son amenazados o perseguidos. En ese sentido, destacó que la Ley Lucio contempla específicamente mecanismos de resguardo para quienes decidan romper el silencio.

Finalmente, hizo un llamado a sus colegas legisladores a tratar con urgencia la adhesión de Formosa a la normativa nacional. “Los invito a que avancemos con la Ley Lucio y trabajemos juntos para construir una provincia donde la niñez sea respetada. La memoria de María Lucía nos exige firmeza y determinación. No podemos permitir que su muerte quede impune”, concluyó.