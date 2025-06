Crimen de Umma Aguilera: la Fiscalía presenta su alegato contra los cuatro acusados

En el marco del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora por el asesinato de Umma Aguilera, la hija del custodio de Patricia Bullrich que fue asesinada de un disparo en enero de 2024, este lunes por la mañana comenzó una audiencia clave en el proceso: la presentación de los alegatos tanto de las defensas como de la fiscal Viviana Giorgi. “Fue desgarrador volver a revivir todo el hecho otra vez”, manifestó la madre de la víctima este domingo, en la víspera de una nueva jornada.

El juicio tiene como acusados a Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) y Ariel Acuña Vega (21), quienes enfrentan cargos por homicidio en ocasión de robo. Un cuarto implicado, Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y será juzgado por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 a partir del 12 de agosto.

Fuentes de la Suprema Corte bonaerense consultadas por Infobae explicaron que los magistrados cuentan con “hasta cinco días hábiles” para dar el veredicto. No obstante, también aclararon que la sentencia podría prorrogarse, dependiendo el volumen de las pruebas recolectadas durante la investigación.

El juicio tenía fecha para el 15 de mayo; sin embargo, se dilató tras conocerse que el lugar asignado para el debate permanecía ocupado por un proceso de abuso sexual que estaba llevándose a cabo. Por cuestiones propias de los tiempos de la Justicia, el juicio se extendió.

La Sala de Juicios Orales, una de las salas más grandes de la planta baja de los Tribunales, recién pudo ser utilizada el 23 de mayo. En ese momento, la mamá de la niña de 9 años había expresado que se preparaba con tranquilidad para el proceso.

“Las dos primeras jornadas fueron muy duras, tristes y desgarradoras para nosotros como familia, ya que tuvimos que volver a revivir todo lo ocurrido aquel 22 de enero de 2024, en donde nuestra hija Umma perdiera la vida”, sostuvo María Eugenia Rodríguez, en declaraciones al medio Diario Conurbano.

En esa misma línea, la mujer aseguró que “fue desgarrador volver a revivir todo el hecho otra vez”. Rodríguez continuó con su relato al decir: “A diario, como familia nos rompemos y volvemos a reconstruirnos, porque la ausencia de Uma es muy dura; ella era una niña llena de vida, alegre, divertida y con muchas cosas por vivir”.

“Hoy como familia solo nos quedan sus fotos, videos y el amor que nos dio; pero ya no podremos recibir sus besos, abrazo, sus sonrisas y todo el amor que nos daba a diario. Nos quitaron lo más importante que todo padre puede tener, nos arrebataron de nuestros brazos a nuestra pequeña princesa”, expresó la esposa de quien en ese momento era custodio de la ministra de Seguridad.

“La expectativa que tengo es que Umma tenga justicia”, concluyó Rodríguez.

La tía de la víctima, en tanto, manifestó a medios locales su deseo por justicia “y que la pérdida de Ummi no quede en la nada”. Y sumó su deseo de que “los culpables tengan una condena ejemplar y que no existan más casos como este”, agregó.

El crimen

El crimen de Umma ocurrió en horas de la mañana del 22 de enero, cuando cuatro delincuentes abordaron el vehículo Ford Ka. La nena iba en el asiento trasero y su padre del lado del conductor. Ambos aguardaban a que la mamá de Umma cerrara el garaje de la casa. Al ver lo que ocurría y ante la amenaza de los individuos, el efectivo intentó escapar acelerando. En ese momento, los agresores reaccionaron con violencia y dispararon contra el vehículo mientras estaba en movimiento. Una de las balas alcanzó a la niña. Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían arribado.

La menor falleció en el Hospital Churruca luego de haber sido derivada desde el Hospital Gandulfo. Allí había sido llevada por sus padres para que pudieran brindarle asistencia médica, pero los profesionales decidieron trasladarla debido a que sus heridas eran demasiado severas.