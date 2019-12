Crimen en Grand Bourg: la autopsia reveló el brutal sadismo del asesino que mató a su novia

Compartir

Un hombre con heridas cortantes en sus manos y sangre en los brazos llegó en la madrugada del sábado al hospital Abete de Malvinas Argentinas. “Ayuda, me robaron, estoy lastimado”, les dijo a los médicos. Rápidamente fue atendido y mientras estaba esperando que terminaran las curaciones se fue o, mejor dicho, se escapó. Es que la supuesta víctima era en realidad victimario. Lucas Borracchia, de 23 años, venía de asesinar algunos minutos antes a su novia Florencia Ovejero en la habitación que compartían en su casa de Grand Bourg. El hecho tuvo un testigo que sobrevivió: el hijo de la mujer, de solo 4 años, que vio como la pareja de su madre la asesinaba con una saña espeluznante. Cuando el nene fue encontrado por su abuela, a la mañana siguiente, le dijo: “Lucas la lastimó a mamá y ahora está durmiendo”.

Los resultados de la autopsia practicada al cuerpo en la Morgue de San Martín fueron recibidos por el fiscal del caso, Martín Viscovich, poco antes del mediodía. Florencia recibió 35 puñaladas de parte de su pareja. Las heridas fueron encontradas principalmente en la cara, el cuello y el pecho. También tenía lesiones defensivas, peleó por su vida antes de ser asesinada. Quizás por eso el asesino tuvo que ir a atenderse al hospital. “El sadismo con el que actuó el asesino es sorprendente. Atacó directamente a la cara. También hay que tener en cuenta que encerró al nene en la casa con el cadáver de su madre”, asegura un investigador.

Según lo que tiene reconstruido la Justicia, el femicidio se produjo en las primeras horas del sábado. El ataque se habría producido en la habitación que compartían el agresor y la mujer que fue encontrada entre la cama y el armario. Si bien todavía no hay precisión en los horarios, el ingreso al hospital del acusado se dio a las 3.30. Un testigo declaró que vio a la mujer cerca de la medianoche, por lo que se cree que el asesinato fue entre esos horarios.

A las 8 de la mañana, la abuela del menor y mamá de Florencia fue hasta la casa para buscar al nene. Cuando ingresó se encontró con la horrible escena y le avisó a su otro hijo que vive en la parte de atrás.

No hay antecedentes de violencia previa entre la pareja. No hay ninguna denuncia. Solo existe una demanda hecha por la víctima pero al padre del nene. Por su parte, Borracchia tiene una causa previa por uso indebido de arma de fuego.

Para la justicia no hay ninguna duda de que el asesino es Lucas. Del lugar se llevó todos los cuchillos, incluso, se cree, el arma homicida, además de robarse el dinero del alquiler y las compras para la Nochebuena. En estos momentos está siendo buscando por varios equipos de la Policía Bonaerense. Según una fuente policial, los familiares de la víctima realizan su propia búsqueda del prófugo.