Criptogate: la Oficina Anticorrupción desliga a Milei, «no cometió delito»

La Oficina Anticorrupción desligó al presidente Javier Milei de su rol en el cripto escándalo de la memecoin $LIBRA, al afirmar que el mandatario «no infringió la ley» al postear el link de la criptomoneda acusada de estafa, ya que lo hizo desde su cuenta personal de X y no como funcionario público. Así figura en una resolución, fechada el jueves 5 de junio y que lleva la firma de Alejandro Guillermo Melik, titular de la OA. La oficina depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los argumentos a los que llegó la OA tras tres meses de investigación son los mismos que brindó el Gobierno desde el comienzo del escándalo, al separar a Milei y su rol como Presidente de sus actividades particulares en X.

De acuerdo al documento, «la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública».

Asimismo, agrega que Milei «no violó» dicha ley ya que no se probó que haya recibido beneficio personal alguno por postear el contrato. También desligó a Sergio Morales, ex asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores, al considerar que no intervino desde su rol en trámites vinculados a la cripto. La investigación fue ordenada por Casa Rosada el 20 de febrero, casi una semana luego de la explosión del escándalo. El 14 de febrero Milei publicó en su cuenta de X la promoción de la cripto $LIBRA, cuyo valor se disparó hasta los 5 dólares pero luego se desplomó.

El expediente fue remitido a la Fiscalía Federal N° 3, a cargo del doctor Eduardo Taiano, quien investiga las denuncias de estafas presentadas por distintos inversores que perdieron su dinero al comprar la cripto $LIBRA.

La investigación de la OA se limitó únicamente a indagar si Milei o Morales violaron la Ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública. Dentro del trabajo que llevó adelante, la oficina señaló que no encontraron en las declaraciones juradas patrimoniales de Javier Milei, de Karina Milei o del vocero Manuel Adorni vínculos con los participantes del lanzamiento de $LIBRA. Entre ellos la firma Kelsier Ventures, el empresario Hayden Davis, o los empresarios Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy. En el escrito señala que no aparecen vínculos durante su ejercicio en la función o antes.

Este último punto es llamativo, ya que Milei fue profesor dentro de la escuela de traders NW Professionals, propiedad de Novelli. Allí el presidente brindaba una charla sobre criptomonedas. Ese vínculo previo no lo encontró la OA.

El documento también señala que la Secretaría General de la Presidencia tampoco tiene registro de proyecto alguno titulado «Viva la libertad Project», el nombre de fantasía que tenía el proyecto para fondear PyMEs argentinas con la compra de $LIBRA.

Su cuenta personal

El documento remarca que el avance de las redes sociales hace que la distinción entre una comunicación institucional y personal se vuelve más compleja, pero que «la utilización de redes no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública».

También argumenta que «las cuentas personales en tales redes no pueden ser consideradas canales de difusión de información o decisiones oficiales del Estado por la sola circunstancia de ser utilizadas por servidores públicos».

Dice la Oficina Anticorrupción que «debe mediar un acto administrativo formal o por lo menos una utilización de recursos públicos» para que se considere «ejercicio efectivo de autoridad o gestión pública». «No se verifica el uso de recursos públicos, ni de las instalaciones o servicios del Estado, en la producción o difusión de contenidos en la cuenta personal del Presidente», argumenta. Para ellos, solo sería una acción oficial aquellas emitidas desde las cuentas oficiales del Estado, tales como Presidencia de la Nación.

El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA. Allí se aprecia el tilde gris que ya tenía la cuenta presidencial. El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA. Allí se aprecia el tilde gris que ya tenía la cuenta presidencial.

Este punto contradice la verificación gris que tiene Milei en su perfil personal de X, la cual se da únicamente a las cuentas «de una organización gubernamental o multilateral». Según el reglamento de la red social de Elon Musk, solo se les otorga a presidentes, gobernadores, ministros u organizaciones. Milei tenía tilde gris cuando difundió el contrato de $LIBRA.

Para la OA, también es relevante señalar que Milei en su bio se presenta como «economista” y no como funcionario público. Por eso, a la conclusión que llegan es que el mandatario difundió $LIBRA «como una actividad privada realizada por el ciudadano Javier MILEI, quien actualmente se halla en ejercicio del cargo de Presidente de la Nación».

Críticas de la oposición

Al conocerse el fallo, desde parte de la oposición salieron a criticar la decisión. «La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería», protestó el diputado porteño Maximiliano Ferraro.

«Es decir: el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ‘otro'», indicó el diputado.

«Evidentemente hay mucho que se esconde y es importante que la Justicia actúe. Su labor junto con la del periodismo es fundamental para descubrir la verdad. ¿Hubo impacto financiero? ¿Hubo reuniones oficiales? ¿Hubo vínculos con funcionarios y beneficios privados?», preguntó la legisladora Graciela Ocaña.

Quien también se sumó fue la senadora peronista Juliana di Tullio. Con ironía, posteó la resolución en X junto con una imagen animada que se preguntaba «Imaginate si era Peronista».