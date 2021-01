Crisis en San Lorenzo: renunció Soso en medio de los malos resultados y las peleas en el vestuario

Compartir

El clima es hostil en el Bajo Flores. El barrio de Boedo está caldeado por el flojo presente de San Lorenzo. La reunión que mantuvo Marcelo Tinelli con Mariano Soso confirmó el balance negativo que atravesó el Ciclón que se potenció después de las derrotas con Gimnasia y Banfield en la Copa Maradona.

En un encuentro que duró cerca de una hora entre el director técnico y el máximo responsable de la institución, el estratega con pasado en Gimnasia y Defensa y Justicia presentó su renuncia y dejó el cargo en el que sólo estuvo al frente durante 11 compromisos.

Después de ganar su grupo en la instancia inicial del torneo doméstico, el Ciclón perdió tres de sus cinco partidos en la segunda ronda de la competencia, en la que se perfilaba como favorito para llegar a la final por evitar en el sorteo a rivales como Boca, River, Independiente y Huracán.

La desilusión de la comisión directiva no se ocultó en ningún momento y la bronca por haber desperdiciado la oportunidad de pelear por un nuevo título terminaron marcando la salida del DT. Desde el aspecto económico, el entrenador cobrará hasta el último día de trabajo, por lo que el club no deberá abonarle ninguna indemnización, debido a que su desvinculación se dio en buenos términos.

Desde septiembre de 2017, con la salida del uruguayo Diego Aguirre, San Lorenzo ingresó en un ciclo de inestabilidad deportiva con tres interinatos y otros tres períodos de técnicos contratados que no llegaron a cumplir un año de contrato. El primero de ellos fue Claudio Biaggio (2017-2018), luego seguido por Jorge Almirón (2018-2019), Juan Antonio Pizzi (2019), Diego Monarriz (2019-2020), la dupla de Tocalli y Romagnoli (2020) y Soso (2020).

Los nombres que comenzaron a circular como posibles reemplazantes son Diego Dabove (Argentinos Juniors), Hernán Crespo (Defensa y Justicia), Néstor Gorosito (recientemente llegado a Olimpia de Paraguay) y Rubén Insúa, DT campeón de la Sudamericana 2002 en el club.

En este contexto, los hermanos Ángel y Óscar Romero agradecieron “el cariño y el apoyo” recibido en el club, a horas de protagonizar una nueva pelea en el vestuario tras la goleada recibida contra el Taladro por 4 a 1.

Desde la cuenta que comparten en Twitter (@romeroteam), los paraguayos publicaron: “Un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo. Agradecidos por el cariño y el apoyo de todos a lo largo de este tiempo. ¡Vamos San Lorenzo!”.

Los jugadores regresaron anoche del estadio Florencia Sola de manera particular después de discutir con algunos de sus compañeros al término del partido que pudo significar el último de la era técnica de Mariano Soso.

Según algunas versiones que circularon por los pasillos del Nuevo Gasómetro, el conflicto estalló cuando el juvenil defensor Federico Gattoni le hizo una recriminación a Ángel y unos instantes después intervino el arquero Fernando Monetti, quien le habría lanzado un golpe al futbolista del seleccionado paraguayo. Por tal motivo, los hermanos decidieron no subirse al micro de la delegación azulgrana para retornar partir del sur del conurbano bonaerense y lo hicieron con los vehículos de sus allegados.

Los gemelos tienen un largo historial de conductas polémicas desde su llegada a San Lorenzo a mediados de 2019. La más resonante ocurrió en septiembre del año pasado cuando Ángel fracturó a Andrés Herrera por una fuerte infracción cometida durante un entrenamiento.

Ese día, los hermanos se retiraron antes de la práctica con recriminaciones del propio Monetti y el experimentado defensor Fabricio Coloccini. Por aquella actitud, Soso mantuvo al paraguayo separado del plantel durante una semana.

Los Romero tienen contrato hasta el 30 de junio de 2022 pero su continuidad en el club es una incógnita dado que podrían regresar al Corinthians de Brasil. San Lorenzo, con su presidente Marcelo Tinelli a la cabeza, definirá en las próximas horas su nuevo proyecto futbolístico que no contará con la presencia de Mariano Soso, quien presentó su renuncia en el último encuentro que tuvo con el presidente del club el lunes por la mañana.

En el análisis del futuro deportivo, también ingresarán los tres integrantes de la Secretaría Técnica más algunos jugadores experimentados del plantel, que cobran altos contratos y no tienen continuidad.

