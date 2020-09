Cristian Aguirre: “Jamás tuvimos intenciones de impedir el ingreso de nada al Mercado”

Compartir

Cristian Aguirre, de “Aguirre Hermanos” una firma mayorista que opera en el Mercado Frutihortícola desde hace años, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al supuesto bloqueo del lugar que iban a realizar el domingo para evitar el ingreso de mercadería y por el que se realizó un gran despliegue policial evitando tal situación, algo que fue negado rotundamente por el empresario.

Comenzó contando que pesa sobre él un pedido de captura, “pero yo estoy en el interior de la provincia, los fines de semana siempre voy al campo así que ando por acá. Tampoco quiero estar preso por un delito que no cometí, nadie quiere eso para su persona. En el Mercado Frutihortícola hace tiempo que la mayoría de los puesteros estamos recibiendo amenazas y persecución, nosotros no tenemos problemas en la reubicación del mercado, lo que necesitamos es que, si va a haber una movilización que nos vayamos todos, mayoristas y minoristas, pero exigimos pavimento para la carga y descarga de camiones, esto es lo que pedimos y jamás nos dieron una respuesta ni en forma escrita ni verbal”.

“Nosotros siendo empresarios independientes decidimos si abrimos o no y si queremos ingresar o no mercadería, nadie puede obligarnos, simplemente nosotros no vamos en contra de nadie, queremos ser escuchados y no nos registran, ese es el descontento que hay dentro de la familia del mercado”, aseguró.

“Qué piqueteros vamos a ser nosotros, lo que sabemos hacer es trabajar, nada más que eso, hubo un tremendo despliegue policial como si fuésemos barrabravas, piqueteros y nada que ver, nosotros fuimos a trabajar y la presencia policial nos ahuyentó, no estamos acostumbrados a esas cosas”, dijo sobre lo ocurrido el domingo.

“La justicia es la que va a corroborar la veracidad de la denuncia, lo que sí aseguro es que nosotros jamás tuvimos intenciones de impedir el ingreso de nada, nosotros como trabajadores independientes decidimos no ingresar mercadería a nuestros locales de venta debido a la persecución”, aseveró.

“Nosotros íbamos a ir a abrir nuestros puestos de venta con toda la gente que estuvo ahí pero al ver el semejante despliegue policial no quisimos, no somos personas violentas, somos gente de trabajo y eso nos ahuyentó, nos fuimos, tenemos temor, diariamente venimos recibiendo amenazas”, denunció.

Asimismo contó que el posible bloqueo que iban a realizar en protesta por el traslado al predio de la Sociedad Rural, “se habló en la semana con varios puesteros y hubo gente de afuera del mercado que también estaba de acuerdo porque tenían diversas inspecciones impositivas y decidieron no ingresar mercadería a la provincia, también por una próxima disposición y ordenanza que están manejando que dice que todos los vendedores mayoristas y minoristas del ejido municipal tienen que llevar su mercadería ingresando en camiones grandes al predio de la sociedad Rural, que descarguen ahí y vendan en vehículos más pequeños a sus centros de distribución y que se manejen los mismos precios que el mercado, cosa que es imposible, nosotros no somos formadores de precios”, explicó.

Detalló que “el morrón rojo en zona de producción estos últimos días valía de 2300 a 2700 pesos el cajón a precio de costo, yo como mínimo tengo que venir a vender a 2000 pesos y eso nos genera un agujero. Es imposible hacer un sostenimiento de precios”.

En ese marco ejemplificó que “en el supermercado la gente encuentra el azúcar en la góndola, los supermercadistas tienen de reserva en el depósito, pero acá no es así, si cargamos un viernes por ejemplo un equipo de papa, lo vendemos en una hora o dos, después para reponer tengo que esperar tres días y ahí es donde comienza el problema porque inciden los factores climáticos y el factor humano. Por ejemplo en Jujuy, que es la provincia que está abasteciendo a todos, si cae viernes un día 1 de agosto que es el día de la Pachamama en esa zona, no trabaja nadie y hasta el lunes o martes no encontramos una persona que coseche o embale en esa parte entonces el que tiene tomate pagó triple a su gente y cobra seis veces más de lo que vale, lo que tenemos que hacer los demás es ir a morir con ellos y eso es lo que nuestras autoridades no entienden”.

Al ser consultado sobre qué piensa hacer ante lo que sucede, explicó que “nosotros estamos abiertos al diálogo desde un primer momento, sabemos que la situación está mal y somos conscientes, lo que queremos es tener diálogo. El domingo fueron un montón de policías y no hubo un roce con nadie, somos trabajadores, no vamos a ir pelear si no nos formamos para eso, queremos hacer plata para pagar impuestos y sustentar a nuestras familias”.

Aseveró además que las condiciones no están dadas para el traslado a la Rural. “Con esta lluvia por ejemplo es imposible entrar, un camión con 30 toneladas se queda, la firma compró camiones que traen unos 50 mil kilos de mercadería para no tener problemas con las balanzas, con las entidades que controlan el pavimento y meter un camión así en la Rural si se queda no lo sacan ni con tres máquinas, ahí tampoco tenemos techo, seguridad, acá no hubo consenso y ese es el disgusto que tenemos, no estamos en contra de nadie, solo queremos un bienestar familiar porque somos una familia en el mercado, siempre hubo diálogo pero ahora ni siquiera por nota nos contestan”.

“Nuestra firma los días lunes ingresa de 6 a 10 equipos de mercadería a la provincia, ahora de la firma nuestra no entró nada, también los lunes entran como mínimo, unos 25 camiones al mercado, pero este lunes entró solo un camión y ellos salen a decir que conocen el tema, quieren manejar nuestro trabajo, los demás camiones están esperando diálogo para ingresar. Hay avasallamiento hacia nuestra persona y nuestro trabajo, solo pedimos un derecho justo y digno como trabajadores, eso es lo que cuestionamos”, finalizó.