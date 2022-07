«Es falso que las organizaciones sociales administramos la pobreza»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Visitó el piso de Expres en Radio, el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Formosa, Cristian Castellano quien además de contar el trabajo que lleva adelante la organización defendió la labor de las personas que integran la misma y cruzó a quienes constantemente los llaman “vagos”. “Me gustaría darles nuestro zapatos”, dijo y dejó en claro que “no somos planeros, con los compañeros trabajamos y nos formamos todos los días. También es totalmente falso que las organizaciones sociales administramos la pobreza”.

En primer lugar, el coordinador indicó que la organización tiene presencia en diferentes puntos de la ciudad abarcando todas las zonas, como así también en varias localidades del interior; y que en toda la provincia cuenta con más de 5700 personas, donde de esa cifra 1800 corresponden a la capital.

Seguidamente, se refirió a las personas que conforman la CCC dejando en claro que “no somos planeros”, entonces explicó: “el Potenciar Trabajo, por ejemplo, es un programa de empleo que cuando fue creado tenía el objetivo de cubrir el 50% de la Canasta Básica Alimentaria, y se llegaría al otro 50% haciendo changas”.

“A nosotros nos estigmatizan, demonizan, dicen que no hacemos nada, pero nosotros les explicamos quiénes somos; no sólo nos ocupamos de preparar almuerzo o merienda, sino que también se realizan limpieza de escuelas, jardines, avenidas, calles de los barrios, recuperamos espacios”, aseveró Castellano.

En este sentido, también consideró necesaria la aclaración de que no manejan “los planes sociales” como muchas veces se cree. “Eso es una falsedad y una mentira, nosotros no manejamos los planes a discreción. Les explicamos a la gente que no tenemos el Potenciar Trabajo, lo que hacemos es trabajar y organizarnos, y si es que en algún momento conseguimos se les dará”.

“Si nosotros les decimos a los compañeros que se sumen y le vamos a dar un Potenciar estaríamos mintiendo, y eso no hacemos. Nuestra organización justamente creció porque no miente, siempre fuimos sinceros y decimos a los compañeros quiénes somos y qué hacemos”, explicó el mismo y añadió que hay gente que no tiene el Potenciar, pero “se queda con nosotros porque sigue creyendo y apostando a este proyecto, se sienten a gusto con los trabajos que hacemos”.

Centro de

capacitación y oficios

Por otro lado, Castellano comentó que a diferencia de lo que muchos opinan, creen en la cultura del trabajo, y por ende en la necesidad de crear mano de obra calificada. “Por eso nosotros contamos con un centro de capacitaciones y oficios donde tenemos cursos de sublimacion, textil, peluquería, etcétera. Los compañeros aprenden y se llevan el conocimiento para poder salir a trabajar y emprender. Nosotros practicamos la cultura del trabajo”, asintió.

Merenderos

En cuanto a los comedores y merenderos, el dirigente social confió que desde hace diez meses no reciben mercadería y por ello deben autofinanciarse.

“Muchas veces de afuera dicen que somos vagos, pero lo que no se imaginan es que nosotros realizamos actividades para poder autofinanciarnos. la CCC en Formosa creció tanto porque en la época de la pandemia se puso al hombro los comedores y merenderos para ayudar a quienes menos tenían; los compañeros pusieron en riesgo su salud para poder ayudar con una copa de leche o un plato de comida”, dijo.

Y siguió: “muchos nos estigmatizan y se enojan cuando marchamos, pero no saben el trabajo que hacen las organizaciones sociales. Nosotros estamos donde el Estado está ausente”.

Cooperativas de Trabajo

En este marco contó además que también tenemos cooperativas de trabajo donde los compañeros realizan trabajo de saneamiento, fumigado, desmalezado, recuperación de espacios verdes, cuadrillas de limpieza, etc y que por ejemplo “tenemos una cooperativa que este mes estará comenzando trabajos en el barrio Nueva Pompeya”.

Ni Un Pibe Menos por la Droga

En lo que respecta al trabajo que llevan a cabo con los jóvenes que tienen problemas de consumo asintió: “trabajamos contra este flagelo desde hace más de dos años, de hecho tenemos la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario ubicado en Maipú 1275, donde trabajamos con 250 jóvenes”.

Resaltó que cuentan con un equipo interdisciplinario que está constituido por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos. “Venismoa trabajando fuertemente, muchos chicos que tenían problemas de consumo se rehabilitaron y hoy están al frente de comedores y merenderos porque encontraron un espacio”.

“Entendemos que los jóvenes tienen que estar ocupados, su mente debe estar ocupada, para no caer en el flagelo de la droga, y con nosotros encontraron un lugar”, consideró.

“Nuestro plan”

“Queremos que el chico o joven haga las cuatro comidas en su casa, pero debido a la situación económica vemos que los comedores son necesarios. Dicen que nosotros administramos la pobreza, pero no es así, más bien nosotros estamos conteniendo lo que otros gobiernos crearon. El propio Alberto Fernandez declaró que las organizaciones sociales ocupamos un rol muy importante durante la pandemia”, señaló.

Invitó entonces a los detractores que “critican y estigmatizan” que “traten de vivir con $19.000, los compañeros changuean para subsistir”.

Integrantes de la CCC

“La gente quiere trabajar, y saben que cuando nos movilizamos lo hacemos para conquistar derechos; nunca marchamos porque no nos cae bien algún gobierno. No llevamos a la gente como vacas, ellos siempre saben porque nos movilizamos y están convencidos de ello”, aseveró.

Sentenció Castellano que “con nuestra organización llegamos hasta donde podemos, no voy a decir que solucionamos todo porque sería mentira, a medida de lo que podemos tratamos de brindar soluciones. No contamos con la caja de los ministerios”.

Controles

Por último, el coordinador local de la CCC clarificó que el Ministerio siempre controló, y negó que no haya ningún tipo de revisión. “Nosotros rendimos todo, los trabajos que se hacen y los gastos”, exteriorizó.

“No manejamos subsidios del gobierno; nosotros nos auto financiamos. A esos que dicen que robamos me gustaría darles nuestro zapato. La mano está muy difícil, está todo complicado. La pandemia golpeó fuertemente a todos los sectores y complicó aún más la situación”, finalizó diciendo.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp