Cristian Castro se presentó en el evento de una iglesia y reveló: «Quiero predicar»

En medio de las recientes versiones de infidelidad que han circulado a su alrededor, el cantante Cristian Castro bromeó con el hecho de que desea cambiar de oficio para dedicarse a predicar.

Castro cantó en uno de los servicios de River Church, en Anaheim, California junto a Dante Gebel, el pastor de esa iglesia.

En un video publicado en el canal de YouTube de la agrupación religiosa se pudo ver a Cristian sobre el escenario interpretando su famosa canción Nunca voy a olvidarte.

«Estoy muy feliz en mi segunda visita», comentó el cantante mexicano, quien también aprovechó para bromear con Gebel acerca de que le recuerda a José Luis Rodríguez «El Puma».

Después de cantar un poco junto a Gebel, Cristian señaló que por eso «quiero cambiarme el oficio, quiero ser yo el que predica y tú el que cantes».

El hijo de Verónica Castro se dijo conmovido por su presencia en la iglesia, pues en las dos ocasiones ha llorado.

Además se refirió a los comentarios crueles que a veces recibe, en el sentido de que si aún canta. «Todavía aguanto ¿no?», preguntó.

Hacia el final de la charla, Gebel destacó el hecho de que en las entrevistas que ofrece a medios de comunicación, Cristian no se guarda nada, habla de todo y responde a todas las preguntas

“Por eso quiero predicar”, volvió a decir en tono de broma, ante las risas del público.

Triángulo amoroso

Cristian se vio envuelto en un escándalo de infidelidad apenas hace unos días. Una mujer de nombre Wendy lo confrontó ante las cámaras del programa Despierta América y mientras estaba acompañado de su actual novia, la colombiana Martha Muvdi. La mujer le gritó a Cristian que lo ama, sin que el cantante respondiera a su mensaje.

Pero el asunto no terminó ahí, ya que la misma Wendy ofreció una entrevista a la revista TV Notas en la que reveló detalles íntimos de Cristian.

La mujer explicó que conoció al cantante mexicano en julio de 2019, cuando él acudió al restaurante de Santa Mónica, California, donde ella trabaja como cajera.

Wendy le pidió un autógrafo y charló con Cristian, quien terminó pidiéndole su número telefónico. Según su relato, horas más tarde se comunicó con ella y terminaron en la casa de él teniendo relaciones sexuales.

Conforme pasaba el tiempo, la mujer se dio cuenta que la actitud de Cristian hacia ella cambiaba y llegó a sentir que el cantante la trataba como su sirvienta.

«Empezó a preguntarme con cuántos me había metido; me miraba como a una put#. Me decía que me quería bien gorda, yo le respondía que ya estaba gorda, y me decía: ‘Es que a mí eso me fascina; entre más gorda estés, mucho mejor’. Yo ya me empezaba a sentir mal, a veces tenía cosas bien raras y hablaba mal de su mamá”.

También reveló algunos gustos del cantante mexicano. «Él me confesó que le fascinan las gorditas porque ésa es su fantasía, lo vuelve loco el porno de gordas y cuando lo veía me llamaba, que le urgía”.

Después de varios meses de salir con él, Cristian se “desapareció” en diciembre y cuando Wendy tuvo noticias de él supo que el cantante tenía una novia, lo cual le molestó y cuando lo enfrentó únicamente se disculpó si es que la había lastimado.

Por eso ahora lo que Wendy quiere es que las mujeres sepan cómo es Cristian realmente y aseguró que no está dispuesta a callar.