Cristian Novella: «Nos despojaron de todo por nuestra relación con Francisco Paoltroni»

Cristian Novella y su padre, de 74 años, pensaron que el campo en el que invirtieron en Los Chiriguanos, sería su futuro. Sin embargo, el 21 de octubre de 2024, una orden de desalojo emitida por la Justicia provincial les arrebató esa esperanza. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el hombre denunció que la orden fue impulsada directamente por el Gobierno de Formosa debido a su relación de amistad con Francisco Paoltroni, senador provincial.

La historia comienza en 2018, cuando la familia Novella adquirió los derechos de ocupación de un campo que había sido habitado por más de 60 años por la familia Gallo. Lo hicieron legalmente, ante escribanía, con la certeza de que la propiedad estaría dentro de un marco legal en la provincia. «Nosotros compramos los derechos hereditarios de la familia Gallo, que estaba ocupando el campo de manera legítima. Esto es común en el oeste formoseño, donde muchas tierras están en situación de posesión», explicó.

Durante seis años, la familia se encargó de trabajar y mejorar la propiedad: repararon alambrados, hicieron pozos de agua, instalaron paneles solares y una antena para garantizar señal. También comenzaron a criar ganado. Sin embargo, el 21 de octubre la situación dio un giro dramático.

Una orden judicial llegó al campo: tenían 48 horas para evacuarlo, a pesar de que el terreno estaba repleto de vacas, algunas de ellas pariendo. «Nos dijeron que debíamos sacar todo, pero no nos dieron tiempo. Colocamos a cuatro personas para juntar los animales, pero no alcanzó. Nos sacaron de manera intempestiva, con una gran cantidad de policías y con la presencia de una jueza y un oficial de justicia. Nos dejaron sin nada», relató Novella, quien describe el desalojo como un «atropello».

Cabe decir que para el hombre está claro que el desalojo tiene como trasfondo su relación con Francisco Paoltroni, su amigo de toda la vida, quien además lo animó a invertir en Formosa, al ver el potencial productivo de la provincia. «Paoltroni nos invitó a Formosa, a invertir en un lugar con gran potencial. Nosotros somos ingenieros agrónomos y vimos las mismas oportunidades que él. Nunca nos metimos en política, pero él decidió hacerlo hace algunos años», comentó Novella.

Para él, la relación con Paoltroni parece haber tenido consecuencias. Según el testimonio del mismo, el desalojo no fue un acto aislado, sino una represalia directa del Gobierno de Formosa debido a su vínculo con el senador. «La orden de desalojo llegó con una celeridad que no se puede explicar. Nos enteramos de que, por nuestra relación con Francisco, nos iban a sacar del campo sí o sí», señaló, visiblemente frustrado.

Ante la falta de respuestas en la provincia, la familia Novella decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «En Formosa no tenemos ninguna chance. Nos despojaron de todo sin darnos la posibilidad de presentar nuestra defensa. Por eso fuimos directamente a la Corte Suprema, para que nos defiendan de este atropello», explicó.

El caso de los Novella no es el único en Formosa, donde muchos campos y terrenos están en situación de posesión, y las decisiones sobre su legitimidad dependen de autorizaciones que, en muchos casos, quedan a la voluntad de funcionarios provinciales. Pero lo que distingue a esta historia es la acusación de que la orden de desalojo fue motivada por una cuestión política, vinculada a la relación de Cristian Novella con Paoltroni.

La familia Novella, por su parte, no tiene dudas sobre la injusticia que enfrentaron. «Nos trataron como delincuentes, cuando nosotros solo queríamos producir, cuidar la tierra y generar trabajo», concluyó diciendo Novella, quien espera que la Corte Suprema haga justicia en su caso.