Cristiano respondió si jugará con Messi y reveló ofertas argentinas para el Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca. Con 40 años, fue figura en las semifinales de UEFA Nations League ante Alemania, partido en el que anotó un gol para ir a la final con Portugal, y la duda se instaló rápidamente cuando el Bicho atendió a la prensa en conferencia: ¿no va a jugar el Mundial de Clubes?

Luego del último partido de Al Nassr esta temporada, CR7 publicó un enigmático mensaje que para muchos significó una despedida del club árabe, aunque desde el propio equipo refuerzan positivamente que están con muchas ganas de que el mítico portugués siga más tiempo en el conjunto amarillo.

«Este capítulo está terminado. ¿La historia? Aún está siendo escrita», había publicado Cristiano, alarmando a los cientos de fanáticos de Al Nassr.

Mientras se prepara para disputar la gran final de Nations League con Portugal ante España, Cristiano dijo presente en rueda de prensa para hablar con los periodistas y le consultaron qué posibilidades había de que él jugara el Mundial de Clubes.

La pregunta no se realizó sin sustento previo, y es que Gianni Infantino, presidente de FIFA, dejó caer la idea de que el Bicho podía llegar a jugarlo, filtrando la idea de que tenía conocimiento sobre ofertas tentadoras para el máximo goleador en la historia de Real Madrid.

Cristiano, contundente, se ve más afuera que adentro y así lo hizo saber.

«Tuve muchos contactos de equipos. He visto ofertas que tienen sentidos y otras que no. En ese momento tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es algo prácticamente decidido de mi parte y es no jugar el Mundial de Clubes, pero tuve muchas invitaciones», dijo la leyenda de Portugal.

Cristiano respondió si alguna vez jugará con Messi y reveló «las ofertas» de clubes argentinos para el Mundial de Clubes

Además del Mundial de Clubes, otro tema que salió a la luz en conferencia fue su vínculo con Lionel Messi, pero ahora desde otro ángulo.

Ya no como rivales en la misma Liga ni compitiendo año a año por el Balón de Oro, la pregunta para Cristiano fue algo más allá: ¿qué chances hay de que juegue con Messi en el mismo equipo?

Entre risas, Cristiano elogió a Messi, demostró el afecto que le tiene y también recordó una curiosa anécdota cuando ambos estaban en el centro de la escena.

«Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina. Nunca se sabe, el tiempo está ahí, tengo 40 años, es muy difícil. Nunca fui a Argentina peor quiero ir, tengo cariño por los argentinos. También tengo cariño por Messi, hemos sido rivales durante muchos años. Antes Messi no hablaba nada de inglés, no sé ahora si lo hará, y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Siempre me trató bien, me respetó como rival. Es difícil saber si jugaré con él, pero nunca se sabe», puntualizó el Bicho.

Además, durante su pregunta, Cristiano tiró otra ‘bomba’ que no pasó desapercibida. Confirmó que tuvo «invitaciones» por parte de equipos argentinos para jugar el Mundial de Clubes.