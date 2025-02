Cristiano Ronaldo y Messi, entre los 10 deportistas mejor pagados del mundo

Sale a la luz el ranking de los 10 deportistas mejor pagados del mundo. CR7 y Messi, en un top ten donde Vinicius con Arabia puede superar a todos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi continúan más que vigentes en la actualidad del deporte internacional. Los cracks de tanto Arabia Saudita como Inter Miami se cuelan en el top ten de deportistas mejor pagados del 2025. Por Europa resaltan que todavía Vinicius debe resolver su futuro en Real Madrid y que en caso de aceptar las propuestas de Oriente Medio, podría colocarse por encima de ambos astros de cara a la próxima temporada. El estudio Sportico trae todo.

Nadie supera en este momento Cristiano Ronaldo como mejor deportista pagado del planeta. Su contrato de 208 millones de euros anuales con Al-Nassr se suma a un patrocinio alrededor de los 43,5 que le dejan en un total de 251.7 millones de euros alrededor de su figura cada 12 meses. Un centenar de millones por debajo se encuentra Stephen Curry por la NBA de los Estados Unidos y con sumas que rozan los 147.8 millones entre patrocinio y sueldo. El boxeador británico Tyson Fury, con un sueldo de 134 y un patrocinio de 6.7, completa el podio con un total de 141,3 millones de manera anual.

Si terminamos de mirar el top ten aparecen figuras reconocibles para todos. Messi por su contrato en Miami llega a los 129 millones de euros. Apenas un palo por encima de las sumas que LeBron James recibe en los Lakers de la NBA. El contrato de Neymar en Al-Hilal de Arabia Saudita con 127.8 sigue en el top ten. El boxeador ucraniano Oleksander Usky con 117, Karim Benzema con 111, Kylian Mbappé con 105 y el golfista español Jon Rahm con 101.7 millones de euros, completan la tabla.

Pero ojo porque todo puede cambiar en caso de que Vinicius acepte las ofertas de Arabia Saudita. Radio MARCA en España indica que la estrella del Real Madrid medita en este momento qué hacer con su futuro. Recordemos que a lo largo de las últimas semanas The Athletic y el New York Times hablaron de un inicio de charlas para renovar con Real Madrid que de momento no llegan a un acuerdo redondo. Oriente Medio se encuentra dispuesto a abonar sumas cercanas a los 1000 millones de euros en un contrato por 5 años que sumado a sus diferentes patrocinios, le dejaría en la cumbre del deporte mundial. El 7 de Carlo Ancelotti de momento jura amor al Bernabéu.

“Tengo contrato hasta el 2027, pero siempre he dicho que quiero seguir jugando aquí después de tanto tiempo y de hacer historia…Mi deseo es estar aquí más tiempo y si Dios quiere en los próximos días ya pasa a resolverse toda la negociación para pasar aquí mucho más tiempo”, reflexionaba justamente el brasileño después de la victoria del Real Madrid frente a Manchester City en la Champions League. La sombra de Arabia sigue presente.

Vinicius se reunió

con Arabia

El medio en cuestión indica que a lo largo de las últimas semanas diferentes emisarios de las Saudí Pro League se vieron las caras con los agentes del crack de Real Madrid en la ciudad de Praga. Fue ahí donde se estipularon las cifras de un posible contrato en Oriente Medio donde Vinicius sería bañado en oro por todo lo alto. El plan pasaba porque llegase al Al-Ittihad de Jeda, pero indican que la salida de Neymar rumbo a Brasil puede torcer la hoja de ruta. En caso de que tanto la Casa Blanca como el jugador acuerden separar sus caminos, ni siquiera las marcas de Cristiano Ronaldo y Messi podrán superar lo que percibiría por los cheques.

Los números de

Vinicius en Real Madrid

Su llegada al Santiago Bernabéu supuso un vuelco en todos los sentidos a la política de fichajes de Florentino Pérez. Son ya 7 las temporadas donde el ex crack del Flamengo ha sumado para una entidad donde en este momento acumula 100 goles y 70 asistencias a lo largo de 296 batallas oficiales. Todo ello de la mano de 14 títulos oficiales y donde por supuesto destacan las dos finales de la Champions donde Vinicius derrotó tanto al Liverpool como al Borussia Dortmund con goles suyos en París o Londres. Arabia Saudita sigue más que dispuesto a convertirle en su próxima gran figura.