Cristina Kirchner confirmó que se presentará para quedar detenida y exigió su prisión domiciliaria

Mientras la Justicia define las condiciones y el lugar en el que Cristina Kirchner cumplirá la condena a seis de años de cárcel por la causa Vialidad, la expresidenta volvió a lanzar duras críticas a la Corte Suprema, explicó las razones por las que reclama la prisión domiciliaria y confirmó que el miércoles se presentará ante el juez para quedar detenida.

«No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho», sostuvo la exmandataria en el final de un extenso posteo en X, con una clara alusión a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri.

El descargo de Cristina en redes comenzó con un nuevo ataque a los jueces del máximo tribunal de Justicia del país, a los que calificó de «triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema». Después de insistir en la idea de que el fallo de la Corte le pone «un cepo al voto popular», la exjefa del Estado justificó las razones por las que le exige a la justicia que le otorguen la prisión domiciliaria.

«No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura», sostuvo Cristina Kirchner.

Además, Cristina sumó a esas cuestiones de seguridad el intento de asesinato que sufrió en 2022. La titular del PJ sostuvo que el ataque se produjo durante «la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como Vialidad».

«El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos», insistió.

En la presentación que hicieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy le piden al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que Cristina pueda «cumplir la pena privativa de libertad bajo la modalidad de detención domiciliaria» y también el tiempo que pase hasta la resolución de esa petición la expresidenta pueda estar en su casa.

También advirtieron en el texto que si el tribunal no hace lugar al pedido recurrirían a la Corte Suprema y, de ser necesario, ante organismos internacionales.

En la presentación, además, la defensa de Cristina formalizó el pedido para que sea su casa ubicada sobre la calle San José, en Constitución, el domicilio fijado para cumplir la condena. En otro punto del escrito, los abogados de Cristina señalan que no existen riesgos procesales y le piden al tribunal que no disponga la utilización de una tobillera electrónica, argumentando que tiene una custodia permanente de la Policía Federal las 24 horas del día.

Sobre el final de la presentación judicial, la defensa argumentó las razones por las que reclama que Cristina pueda estar en su casa mientras el tribunal resuelve si acepta el pedido de cumplir la condena en el domicilio.

«Disponer el alojamiento provisorio de nuestra representada en un establecimiento policial o penitenciario carece de toda justificación, máxime si se tiene en cuenta, como ya se dijo, que Cristina Fernández de Kirchner cuenta con una custodia a cargo de una fuerza de seguridad que monitorea todos sus desplazamientos, durante las veinticuatro horas del día», señala.

El juez que debe definir las condiciones de detención de Cristina se toma licencia

Como informó Clarín, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el juez Jorge Gorini, entrará de licencia este lunes por el plazo de una semana. Será reemplazado por su par Rodrigo Giménez Uriburu, quien tendrá a cargo, junto a Andrés Basso, las decisiones vinculadas a la ejecución de la pena de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los otros siete condenados en el caso Vialidad.

Sin tener previsto que el martes la Corte Suprema de iba a pronunciarse respecto a la causa que le significó a Cristina Kirchner su primera condena por corrupción cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación, el juez Jorge Gorini tenía solicitada con antelación la licencia que regirá a partir del lunes.

De esta manera, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la presidencia y de manera colegiada con su par, Andrés Basso, deberán resolver el pedido de arresto domiciliario planteado por los abogados de Cristina Kirchner.