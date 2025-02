Cristina Kirchner criticó a Milei por la promoción de la criptomoneda

Cristina Kirchner se sumó este sábado a las críticas contra Javier Milei por promocionar una criptomoneda en sus redes sociales. “Te fuiste al pasto mal”, le dijo la ex mandataria a través de un extenso mensaje en su cuenta de X.

En la publicación, la presidenta del PJ Nacional cuestionó al jefe de Estado por compartir un proyecto denominado “Viva la Libertad Project”, destinado a la inversión de criptomonedas para “fondear a pequeñas empresas”. Un emprendimiento en el que, horas después, el propio mandatario dijo no estar interiorizado.

“Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, nunca en la historia se vio algo semejante. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, lo acusó Cristina Kirchner.

Y agregó: “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital! ¡Y, para colmo, después decís que no estabas interiorizado! ¿No era que sos “el mejor presidente de la historia”? ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado “líder global” a crypto estafador”.

En esta línea, la ex presidenta y líder opositora utilizó los agravios que Javier Milei ha utilizado en varias oportunidades contra ella, la gestión anterior y el sector peronista en general y se los dirigió a él. Entre las críticas, lo trató de ser “incompetente” para ocupar el sillón de Rivadavia.

“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta», continuó CFK.

El mensaje concluyó: “Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de “inútiles”, “incompetentes” y “mandriles” a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”.

El posteo de Javier Milei

Este viernes, alrededor de las 19, Javier Milei anunció en sus redes sociales: “La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”.

Junto al posteo compartió dos links, uno destinado al sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda fue denominada $Libra se sostiene que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.