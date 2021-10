Cristina Kirchner: «Hace tiempo están nerviosos y terminan poniendo nerviosos a todos los argentinos»

Compartir

La Vicepresidenta participó de la inauguración de la Zona Franca de la provincia junto a la gobernadora Alicia Kirchner. Allí rescató la importancia del proyecto presentado en su momento por Néstor Kirchner, recordó las dificultades para llevarlo a cabo y arremetió contra algunos medios de comunicación por tergiversar información.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo presente esta tarde en la inauguración de la Zona Franca de Río Gallegos junto a la gobernadora Alicia Kirchner. Allí rescató la importancia del proyecto presentado hace 27 años por Néstor Kirchner, recordó las dificultades para llevarlo a cabo y cuestionó a algunos medios de comunicación por tergiversar las disposiciones que regirán dentro del emplazamiento: «Hace tiempo están nerviosos y terminan poniendo nerviosos a todos los argentinos».

La exmandataria participó del corte de cinta del predio en el cual se podrá acceder a la compra de productos extranjeros libres de impuestos, con un límite de u$s600 por persona adulta por mes y u$s300 por cada menor de 16 años, al tipo de cambio oficial. En primera instancia se inaugurará un primer módulo que contemplará artículos como electrodomésticos, joyería, perfumería, bebidas, y tabaco, entre otros. Asimismo, contemplará la posibilidad de comprar vehículos, aunque esto será exclusivo para quienes tengan al menos dos años de residencia en la provincia.

Durante el evento, Fernández de Kirchner dijo que se trata de «un día muy especial», en el cual los santacruceños «vemos un sueño cumplido, que en algún momento nos pareció una quimera y que se nos evaporaba entre las manos, pero finalmente cuando uno es perseverante y tiene convicciones y sobre todo cuando no baja los brazos las cosas siempre llegan».

Acompañada de Alicia Kirchner, la presidenta del Senado recordó que el proyecto para emplazar la primera zona franca del país comenzó en 1994. El mismo «había sido firmado por Néstor (Kirchner) en la venda de un pacto fiscal haya por 1994». Santa Cruz, que se prestaba a dar comienzo a las obras, se vio afectada por una disputa aún mayor.

La exmandataria hizo un poco de historia al marcar una cronología de los eventos que dificultaron la implementación del acuerdo firmado por el entonces gobernador Kirchner. «Apareció en el escenario nacional concretamente en nuestra provincia el tema de los hielos continentales. Los hielos continentales, los de todos los argentinos, que Dios y la naturaleza dibujaron (…) había trazado una caprichosa línea poligonal, donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio. Hacía poquito que había asumido como senadora nacional en 1995. Hubo que defender no a Santa Cruz, sino a la Argentina. Y siempre, cuando se defienden los intereses nacionales, el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difíciles para quienes lo hacemos», enfatizó.

Durante el gobierno de Carlos Menem y en represalia por la defensa de los intereses nacionales, el proyecto fue revocado, algo que volvió a ocurrir nuevamente durante la administración de Fernando De la Rúa. «Como Alicia (Kirchner) bien señalaba, en ejercicio de la presidencia, firmé el decreto restituyéndole la zona franca que hoy se inaugura», destacó la vicepresidenta, aunque aprovechó para cuestionar al expresidente Mauricio Macri al señalar que «si bien la regulación estaba totalmente aprobada durante el 2015, hubo numerosos inconvenientes, problemitas, tramites, que durante los 4 años del 2016 al 2019, no nos permitieron iniciarlo».

Sobre el proyecto, explicó que tal vez el principal motivo de su emplazamiento tiene que ver con «una cuestión muy simple». «Del otro lado de la frontera está la zona franca de Punta Arenas. Néstor y todos los que les tocó gobernar la provincia, veían como todos los meses, nuestros co-provincianos se trasladan a Punta Arenas a hacer sus compras y por lo tanto llevaban dinero de Santa Cruz que terminaba en el país vecino, por las conveniencias de los precios en Punta Arenas».

Por tanto, resaltó que «es también una cuestión económica» de dotar a la provincia de este primer recinto «para que el dinero se gaste y se recicle aquí en Santa Cruz».

Asimismo, recordó al fallecido exmandatario, padre de sus dos hijos, al señalar que la inauguración de la zona franca «es una de las cosas que Néstor tanto ansiaba y finalmente no pudo ver, aunque si tal vez en algún lado lo este viendo».

Previamente, la titular del Senado aprovechó para criticar a los medios de comunicación por tergiversar información y generar «nervios» y «angustia» en la sociedad. «Ayer leí que en Santa Cruz iban a poder comprar u$s600 por sobre el cupo. No, nada que ver. Es simplemente el cupo. Acá el que viene a comprar tiene que pagar en moneda nacional», dijo.

«Hago estas aclaraciones porque ya se sabe que en Argentina con algunas políticas hay que andar explicando lo que es obvio», añadió, en referencia a las interpretaciones sesgadas que se realizan desde algunas empresas periodísticas. «Con las cosas que hacen terminan poniendo nerviosos y mal a los compatriotas», afirmó y agregó: «Los argentinos y argentinas se merecerían mejores medios de comunicación, para que no los amarguen y pongan tan históricos por cuestiones que muchas veces no son verdad».

