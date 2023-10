Cristina Kirchner intentó despegarse de la gestión de Alberto Fernández: “El que decide es el Presidente”

La vicepresidenta tomó distancia de la crisis económica y planteó que “no fue escuchada” por su compañero de fórmula; expuso las diferencias y dijo que no quiere fueros

La vicepresidenta Cristina Kirchner marcó distancia con la gestión del presidente Alberto Fernández y dijo que “no fue escuchada” a la hora de tomar decisiones. “La responsabilidad de una vicepresidenta es presidir el Senado, nada más”, aseguró hoy tras votar, y recordó que desde 2020 ella viene marcando diferencias con el jefe del Estado, a quien ella impulsó para llegar al poder.

La vicepresidenta, más locuaz que en elecciones anteriores, no dudó en responsabilizar a su compañero de fórmula del 2019 de la actual situación del país. “El que decide es el Presidente”, buscó alejarse de la crisis económica que golpea a la actual gestión, con más de 40% de pobres y una inflación superior al 100%.

Ante la consulta de cómo será recordado su gobierno, Cristina Kirchner aseguró que sus gestiones fueron las que terminaron en 2015 y se autoexcluyó de la gestión que está aún en curso y de la que forma parte como vicepresidenta. “A mi gobierno del 2015 lo va a recordar maravilloso porque por eso ganamos en el 2019″, dijo. Buscó así eludir cualquier responsabilidad de la crisis actual.

“Han sido públicas y notorias las diferencias que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, en el 2020, hacía apenas un año (de Gobierno), que era necesario alinear precios salarios, tarifas, jubilaciones y no fui escuchada”, aseguró la vicepresidenta ante un enjambre de micrófonos tras emitir su voto en Río Gallegos. Y agregó: “En un país de caracter presidencialista, el que decide siempre es el Presidente, para bien o para mal. Así que yo creo que mis gobiernos fueron muy bien escuchados, tanto que en el 2019 nos permitieron ganar en primera vuelta en las PASO y después (en el ballottage) por 8 puntos”.

Cristina Kirchner, quien ya adelantó que esperará los resultados en Río Gallegos y recién mañana regresará a Buenos Aires, aseguró que tras los resultados electorales espera “un país más sensato, un país donde todos los que tienen responsabilidades institucionales, sindicales, sociales empresariales, adviertan que va a ser necesario ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas”. Además, criticó a la gestión de Mauricio Macri por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La situación a partir del endeudamiento del año 2018 con el Fondo y con el sector privado, pero el mas problemático y que nos ha causado un proceso inflacionario como hemos vivido ha sido el acuerdo con el fondo. Se va a necesitar mucho acuerdo, pero no para tal cargo o para tal otro, acuerdo para ver como salimos del brete que significa tener una deuda de 45 mil millones con el FMI que nos impone políticas que se ha demostrado claramente que son inflacionarias”, dijo la vicepresidenta.

En esa misma línea argumentativa, defendió la postura de su hijo Máximo Kirchner cuando se negó a votar en Diputados el acuerdo con el FMI y renunció a la conducción del bloque oficialista. “Lo dijimos cuando un sector de nuestro espacio político no votó, votó negativamente el acuerdo con el fondo, tanto en Diputados como en Senadores”, recordó. Y agregó: “En aquel momento se nos criticó, tanto a los compañeros como compañeras, pero finalmente si hubiéramos tenido todos, de izquierda a derecha, pasando por el centro, una actitud de no querer especular y de no querer subordinarse a políticas externas, sino a las políticas nacionales, creo que la situación hoy sería distinta”.

La vicepresidenta consideró que es necesario rediscutir los términos del acuerdo económico con el FMI. “Tal como ha sido dicho por nuestra fuerza política, así que creo con mucha esperanza que precisamente haya gestos de sensatez, la sociedad argentina necesita sensatez”, señaló.

Sobre su futuro, negó un retiro de la política y aseguró que seguirá “como siempre vivir, trabajar, militar”. Además, desafiante, dijo: “No quiero fueros”. Fue una ligera mención a su complicada situación judicial, en la que tiene ya una condena por corrupción, que aún no está firme, y a la espera de ser juzgada en otros dos expedientes.

Cristina contó que llamó por teléfono a la dirigente de derechos humanos Estela Carlotto para saludarla por el día de su cumpleaños y recordó que votó en la misma escuela donde lo supo hacer Néstor Kirchner.