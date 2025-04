Cristina Kirchner más cerca de una sentencia final: recurso y lapidario pedido de la Fiscalía

A través de sus abogados, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un último recurso de «queja» en la Causa Vialidad para pedir la absolución ante la Corte Suprema de Justicia y la recusación del juez Manuel García-Mansilla designado por decreto por Javier Milei. Paralelamente, la Fiscalía pidió al Tribunal Superior 12 años de prisión.

Es la última oportunidad que tiene Fernández de Kirchner para evitar prisión por la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Desde la Fiscalía por su parte, insisten que los 6 años de prisión que se le dieron a la exvicepresidenta no son suficientes y le pidieron a la Corte Suprema que la condene a 12 años de prisión por asociación ilícita.

El plazo para la presentación de Cristina Kirchner se vencía este martes 1 de abril. El recurso de queja es una herramienta que permite a las partes solicitar la intervención de la Corte Suprema cuando consideran que sus derechos no fueron debidamente garantizados.

Para Kirchner, no existen pruebas suficientes para sostener la condena, paralelamente la fiscalía insiste en que la pena debe ser más severa.

A través de sus redes sociales, Cristina Fernádenz de Kirchner indició que el recurso se presentó porque «el Tribunal de Casación Macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas».

Por otra parte, aseguró que el presidente Javier Milei presionó a jueces por haber dicho públicamente que iba a ir presa.

«También recusamos a Manuel José García-Mansilla, el cortesano que Milei designó por decreto violando la Constitución Nacional», anunció.

La expresidente manifestó el rechazo al criterio de Casación indicando que los jueces «tampoco respondieron sobre la arbitrariedad manifiesta de sentencia, ni la refutación concreta y razonada que se hizo de cada uno de los fundamentos dibujados en las instancias previas».

El último recurso presentado por la presidente se suma a las apelaciones que ya realizaron otros condenados como el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi, quienes también buscan revertir sus condenas.

«Por si todo ello no bastara. Soy Presidenta del Partido Justicialista, fuerza política que se ha manifestado en contra de la designación de García Mansilla por ser contraria a la Constitución Nacional y ha solicitado sesión especial en el Senado de la Nación, para el próximo jueves 3 de abril, a los efectos de rechazar su pliego», concluyó la expresidenta.