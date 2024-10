Cristina Kirchner presentó lista para el PJ sin La Cámpora ni el Inst. Patria

Cristina Kirchner armó su lista para competir por la presidencia del PJ y se preocupó por incluir en ella a diferentes sectores del peronismo del interior y con representación parlamentaria, pero sin la presencia de dirigentes de La Cámpora ni del Instituto Patria. En la lista tampoco hay gobernadores del peronismo ni representantes del espacio que impulsa a Ricardo Quintela, con lo cual quedó descartado un posible acuerdo con el mandatario riojano.

La ex presidenta de la Nación figura como candidata a convertirse por primera vez en su carrera política en titular del partido y la acompañará José Mayans como vicepresidente primero. Mayans es un hombre del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y preside el interbloque kirchnerista del Senado.

Como candidata a la vicepresidencia segunda irá Lucía Corpacci, hoy senadora nacional, ex gobernadora de Catamarca y presidenta del PJ de esa Provincia y tercero el santafesino Germán Martínez, presidente del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados.

En el puesto de la vicepresidencia cuarta irá Mariel Fernández, intendenta de la localidad de Moreno, en Buenos Aires. La representación de los gremios irá para el jefe del SMATA, Ricardo Pignanelli, que irá por la quinta vicepresidencia.

La lista se terminó de conformar este viernes en una reunión en la sede de SMATA, en la cual, además de Cristina y los otros miembros de la lista, estuvieron Máximo Kirchner, Wado de Pedro y el tucumano Juan Manzur.

Todo indicaba que este viernes iba a darse un encuentro entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, sin embargo todavía no ocurrió.

Cerca de Quintela primero apuntaron que la condición que le ponían era que se baje, con lo cual no va a haber reunión porque no hay nada que negociar. “Ya presentó lista, así que… Con ella es sometimiento o garrote”, sentenciaron.

Aseguran que están listos para competir y que consiguieron los 60 mil avales y las 6 provincias. Todavía no arriesgan nombres pero garantizan que va a haber un intendente del conurbano, que están en diálogo con la CGT y que la representación femenina formará parte la intendenta de Roca, María Emilia Soria. También sería parte Alberto Rodríguez Saá

“No hubo reunión porque el señor no llamó”, señalaron desde el entorno de Cristina.

Sin embargo, minutos después el entorno de Quintela confirmó que intentaron comunicarse, sin resultado. “Atiendan el teléfono, tienen varios llamados con la característica 3804, Abrazo grande!”, tuiteó Jorge Yoma.

Quintela ratificó que seguirá adelante. ” El apoyo de las compañeras y compañeros es fundamental para seguir ????” planteó en redes. Y agregó: “Gracias a las 62 organizaciones justicialistas por esta muestra de cariño, apoyo y, sobre todo, confianza en mi persona, mi trabajo y propuesta para nuestro movimiento”.