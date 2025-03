Cristina Kirchner reunió al PJ

Con el propósito de reforzar la bajada de línea de rechazo al DNU del acuerdo con el FMI y de evitar posibles apoyos de diputados peronistas, Cristina Kirchner reunió al Consejo Nacional del PJ de manera “urgente”, luego de que el oficialismo citara a una sesión para este miércoles. Como con otros proyectos, algunos gobernadores analizan colaborar con Javier Milei para blindar el decreto.

La postura de la ex presidenta y de la mayor parte del peronismo en contra de un nuevo préstamo con el FMI y del tratamiento por DNU y no por ley resulta clara a partir de sus expresiones, recientes y no tanto. La novedad en este caso pasa por la convocatoria para dejar sentado el posicionamiento, ante la posibilidad de fugas de legisladores que responden a mandatarios provinciales.

“Es una reunión para que todo el mundo pueda plantear su posición. Para nosotros esto es el acabose para el país. Si alguien tiene otra opinión que venga y lo diga. Una vez que sentamos postura, todos acompañan. Si no, ¿para qué son parte de un partido?”, adelantó en la previa uno de los dirigentes más cercanos a la titular del PJ.

En votaciones clave como la Ley Bases, la insistencia contra los vetos de Milei a la mejora de los haberes jubilatorios y el financiamiento universitario y la suspensión de las PASO, diputados catamarqueños y santiagueños alineados con Raúl Jalil y Gerardo Zamora colaboraron con el oficialismo. Tres tucumanos directamente abandonaron el bloque de Unión por la Patria. Y por las ayudas de salteños y misioneros al Gobierno, Cristina Kirchner dispuso las intervenciones del PJ de esas provincias. Para la sesión por el DNU del acuerdo con el FMI, en caso de que el oficialismo consiga el quórum, cerca de Jalil transmitieron que hasta este martes no tenían definida la postura. Los santiagueños, en cambio, en este caso se inclinarían a votar en contra como la mayoría del bloque.

A la reunión en la sede de la calle Matheu fueron invitados los vicepresidentes José Mayans, Germán Martínez, Lucía Corpacci, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli. También los 75 consejeros, aunque varios del interior se excusaron por el poco tiempo de antelación de la convocatoria. Cristina Kirchner llegó unos minutos antes de las 19.

Unas horas antes, el bloque de senadores de Unión por la Patria difundió una carta enviada al FMI para rechazar el tratamiento por DNU y desconocer la negociación del Gobierno. “Firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina no sólo acarreará su absoluta nulidad sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado argentino”, advirtieron en la nota. La bandada de diputados tenía prevista una reunión al caer la noche.

«El.programa del Gobierno hace agua y lo están tapando con esto. La deuda aumento en casi 100 mil millones de dólares y no es suficiente. Es absolutamente impagable, exigimos responsabilidad», cuestionó Mayans antes de entrar a la reunión.

“Es una muestra de salud en el PJ la convocatoria de urgencia frente a la posibilidad de que haya una sesión para aprobar este DNU. Hay que discutirlo desde el punto de vista partidario”, aseguró Teresa García, secretaria general del PJ.