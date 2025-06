Cristina Kirchner: «Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?»

Cristina Kirchner ya se mueve en clave electoral, luego de que el lunes pasado confirmara que será candidata a legisladora bonaerense, y encabezó este sábado un acto en la localidad correntina de Paso de los Libres que sirvió para oficializar la candidatura a gobernador provincial del intendente local, Martín “Tincho” Ascúa.

Durante su discurso, la exmandataria hizo referencia directa a su situación judicial, y afirmó que el escenario cambió desde que el lunes confirmó que será candidata a legisladora bonaerense en los comicios provinciales de septiembre.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo», desafió.

Enseguida, dijo en varias oportunidades que la pueden “meter presa”, y hasta recordó los acontecimientos históricos que marcaron tragedias en el peronismo.

“Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos…Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina», subrayó.

