Cristina Kirchner trató de loco a Milei y lo desafío: «Ya que sos tan guapo, animate y desregulá los medicamentos»

En su nuevo rol de titular del Partido Justicialista Nacional, la ex presidenta Cristina Kirchner cerró este sábado al mediodía en la ciudad santafesina de Rosario el acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud, con dardos para Javier Milei y cuestionamientos al manejo del sistema sanitario por parte del Gobierno.

De arranque, el discurso ya estuvo marcado con chicanas para el libertario. Cuando Cristina apareció en escena, cerca de las 12.30, sonó de fondo «Fanático», la canción de Lali Espósito, cuya letra y videoclip provocó todo tipo de reacciones por tener referencias a Milei, con quien mantuvo entredichos durante los primeros meses del año que incluyeron al Presidente refiriéndose a ella como «Lali Depósito».

Este mediodía, los casi 30 grados de sensación térmica se hicieron sentir en Rosario. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue el primero en tomar la palabra. Mientras lo escuchaba, la ex presidencia se abanicaba una y otra vez para hacerle frente al calor.

A su turno, Cristina comenzó haciendo un balance de los logros conseguidos en el sistema de salud bajo su gestión y marcó las diferencias con el actual gobierno. «En este mundo líquido e instantáneo, donde se olvida lo que pasó antes de ayer, es bueno recordar que hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario para todos», planteó.

«Hoy están despedazando el programa de médicos comunitarios… A los que dicen y nos maldicen porque dicen que solamente nos importan los pobres, les recordamos a los muchachos de la prepagas que mientras estuvimos nosotros pagaron cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza», lanzó. Al hacer hincapié en la salud mental, sin nombrarlo, le apuntó a Milei: «Hoy la podemos ver desde las mas altas esferas hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de salud mental en la republica argentina. Y hay algunos que parece ser que no tienen cura».

Luego de tildar de «mentiroso y falso» el discurso del Gobierno sobre las desregulaciones, sí apuntó directamente contra el jefe de Estado.

«Estos no se animan a desregular porque estos desregulan a favor de poquitos, muy poderosos. El de los remedios. A ver Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos. A ver si te animás», disparó.

Acto seguido, hizo alusión al ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger: «Decile al desregulador del megacanje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar porque no le alcanza la guita».

En ese sentido, la ex mandataria pidió que se pueda «tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios», para lo cual «bastaría con articular desde la ANMAT y el Misterio de Salud a aquellos laboratorios extranjeros que tienen validación de los países con los cuales tenemos convenio».

En otro pasaje de su discurso, que se extendió por 30 minutos, la flamante titular del PJ llamó a «reconstruir» y «repensar» el Estado, ya que «no puede ser estático adentro de los Ministerios» sino que debe ser «cercano a la gente».

«Un Estado que tiene que salir, un Estado cercano en el que la gente vea que cada agente del estado está comprometido con su realidad para que no lo vean como un ser privilegiado. Después argumentan estos malos gobiernos que llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el Estado y no se dan cuenta de que le están destruyendo la vida», sentenció.

El acto central, realizado en la sede que posee la Facultad de Psicología en la zona de La Siberia, fue presentado como «un ámbito de debate e intercambio entre trabajadores, asociaciones de profesionales, colegios médicos, universidades e instituciones y organizaciones políticas y sindicales ligadas al ámbito de la salud».



Bajo la consigna de «¡La salud es un derecho y debe garantizarse a lo largo y ancho del país!», Cristina utilizó su discurso para poner el foco en «la importancia de que exista un sistema sanitario federal».

En las horas previas al evento, la ex mandataria publicó en sus redes un homenaje por los «75 años de gratuidad universitaria» y aseguró que «es el país que Milei quiere destruir».

Con su presencia en Santa Fe, Cristina continuó con su agenda de actividades en el interior del país y volvió a mostrarse como la jefa institucional del peronismo a menos de una semana de haber estado en Santiago del Estero por el Día del Militante.