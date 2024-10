Cristina Kirchner va a fondo en la interna y presiona para que Quintela pierda adhesiones

«Cristina cuando está enojada, está decidida», afirma uno de los delegados de la hoy candidata a presidenta del Partido Justicialista nacional para describir el momento que vive con su ex discípulo Axel Kicillof y con la existencia de una lista alternativa que la desafía.

Cristina Elisabet Kirchner ordenó a sus principales delegados políticos que avancen con los pasos para realizar la interna del PJ. En ese proceso, también harán movimientos para que la lista de su rival, el gobernador Ricardo Quintela, pierda adhesiones. Al peinar la lista del mandatario de La Rioja, dirigentes cristinistas han comenzado a llamar y a pedir que se bajen de la compulsa que desafía a la ex Presidenta peronista.

Quienes han hablado con CFK luego del cierre de listas (el último sábado, a la medianoche) la encontraron con la decisión de enfrentar a quienes la han retado con la presentación de una lista diferente a la suya. Y, fundamentalmente, con el gobernador Kicillof pues creía que a último momento, iba a claudicar y a avalarla como jefa del Partido Justicialista.

«Está dolida desde lo personal con Axel; fue ella la que te llevó a todo: a diputado nacional, a viceministro, luego a ministro y posteriormente, a gobernador y a conseguir su reelección», detalla un miembro de la lista «Primero la Patria»

Y las miradas van hacia los cercanos a Kicillof a los que señalan como los principales aportantes de avales para la lista de Quintela: el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y Andrés «Cuervo» Larroque, ministro bonaerense y un profundo conocedor de los modos políticos de Máximo Kirchner, a quien acompañó políticamente durante muchos años. A ellos se debe sumar a Mario Secco, alcalde de Ensenada, otro ferviente kicillofista.

Del lado de Cristina Kirchner, varios se encuentran activos en su juego político. Wado de Pedro es el coordinador de todo lo organizativo de cara a la interna. El abogado Juan Manuel Olmos es apoderado del Consejo Nacional y un profundo conocedor de la cocina partidaria. En la provincia de Buenos Aires, la senadora provincial Teresa García y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, lograron ordenar distritos como Ituzaingó y Morón y hasta al Movimiento Evita, que responde al dirigente social Emilio Pérsico pero que tiene disidencias como la capitaneada por Juan Manuel Abal Medina, quien fuera jefe de Gabinete kirchnerista y hoy está cercano a Kicillof.

En el territorio bonaerense, fue clave para el cristinismo ordenar distritos que no eran tan favorables como Bragado, Pehuajó y Bahía Blanca. La dirigente camporista Fernanda Raverta así como el reaparecido Juan Pablo De Jesús -alfil histórico de Martín Insaurralde- jugaron en su sección electoral como hicieron en la segunda el gremialista Abel Furlán y el médico y abogado Sergio Berni.

Respecto de los gremios, además de la UOM de Furlán se enrolaron con Cristina SMATA (Ricardo Pignanelli) y el SUTERH (Víctor Santa María). La UOCRA, UPCN, Sanidad, junto con muchos otros gremios, acompañaron a Axel Kicillof en el acto del 17 de octubre y hablaron de «estar a favor de una renovación de figuras en la conducción del PJ», lo que significa un demérito para CFK.

Un capítulo que espera al gobernador ahora es el debate del Presupuesto bonaerense, el que aún no se envió a la Legislatura bonaerense. Allí tallarán los legisladores de La Cámpora y de sus intendentes afines, quienes podrían empantanar el camino de la ley de leyes bonaerense, de querer escalar el conflicto entre el cristinismo y el hoy expulsado del Edén K.

La Cámara de Diputados bonaerense está encabezada hoy por Enrique Alejandro Dichiara: «El Langa» es un hombre que llegó a ese casillero por su relación con Martín Insaurralde pero hoy responde fielmente a Máximo Kirchner.

En tanto, el Senado provincial está presidido por Verónica Magario, referente de La Matanza, alineada con Kicillof. Pero esas presiones del cristinismo a los integrantes de la lista de Quintela también llegaron hasta el distrito más populoso, en virtud de que el actual intendente Fernando Espinoza mantiene una aceitada relación con el gobernador.

En el Instituto Patria -búnker K- recuperaron repentinamente el afecto por Espinoza y Magario, luego de que la hoy postulante a presidir el PJ visitó ese distrito para ver al cura Nicolás «Tano» Angelotti, de modo sorpresivo y sin avisar al jefe comunal, algo que es tradición. La necesidad de no descuidar ni un voto para la interna ha allanado caminos.