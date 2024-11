Cristina Kirchner volvió a llamar «pequeño dictadorzuelo» a Javier Milei

Horas antes de encabezar un acto en Santiago del Estero para celebrar el “día del militante peronista”, Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a los afiliados al sindicato de trabajadores de ANSES, por la inauguración de un polideportivo que lleva su nombre en La Matanza. La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, se refirió la tarde del sábado a las medidas del gobierno de Javier Milei de los últimos días para eliminar simbología peronista y kirchnerista en edificios públicos.

Cristina Kirchner volvió a llamar “dictadorzuelo” al Presidente de la Nación y lo comparó con “la fusiladora” de 1956 por pretender tirar abajo el edificio MOP de la 9 de Julio, que contiene dos murales de hierro de Eva Perón en sus caras norte y sur, hechos por el artista Alejandro Marmo. “Está muy bueno que esta inauguración sea en vísperas del Día del Militante en épocas de desgobierno, o mejor dicho, de un gobierno que se dedica a cambiar nombres de edificios que otros inauguramos, de obras que otros construyeron y hasta dicen que quieren demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social ahí en la 9 de Julio, para sacar las imágenes de Eva Perón. Como si esto bastara para sacarla del corazón de millones de argentinos”, comentó la ex senadora, quien exclamó: “¡Cuánta mediocridad, por Dios!”

En un audio al que tuvo acceso Infobae difundido en la inauguración del polideportivo que lleva su nombre en un predio del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ex presidenta consideró que el de Milei “es un gobierno de destrucción y demolición, pero sobre todo de una profunda mediocridad”.

Fue en ese momento cuando recordó los acontecimientos de junio de 1956, con la sublevación cívico-militar peronista encabezada por el general Juan José Valle contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, que derivó en una represión salvaje con 27 fusilados (la historia de 12 de ellos, cinco muertos, fue narrada en el célebre libro Operación Masacre, de Rodolfo Walsh) y un decreto anterior, de marzo de ese mismo año, que prohibía la sola mención de los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte.

“Están casi a un pasito de que el pequeño dictadorzuelo firme otro decreto 4161 como que se firmó en el 56, en la fusiladora y por el que se prohibía mencionar los nombres de Perón y de Eva o cantar la marcha. O también suprimir las imágenes o símbolos o expresiones, cualquiera sea el peronismo. Como si la historia pudiera suprimirse por decreto. ¿Increíble, no?”, preguntó de manera retórica CFK.

En ese sentido, Fernández de Kirchner llamó a “no desalentar ni descorazonar a los militantes”, sino que “conocer la historia ayuda mucho no solo a resignificarla, sino a volver a protagonizarla otra vez”. Por eso, indicó, “es lo que tenemos que estar dispuestos, a protagonizar otra vez la historia”.

“Con la fuerza de las convicciones, como siempre, pero también con la humildad para reconocer errores. Con la sensibilidad y la solidaridad con los que sufren, que son muchos realmente, pero con la inteligencia de convocar y volver a representar a los distintos sectores que necesitan un modelo de desarrollo y crecimiento económico basado en valor agregado, en innovación, en tecnología y sobre todo, con el compromiso inalterable de defensa de la casa común que fue, es y siempre será la Patria”, remarcó CFK antes de cerrar el saludo para los militantes.

Se especulaba originalmente con que Cristina estuviera presente en la inauguración del polideportivo del gremio que conduce Carlos Ortega en la localidad de Ciudad Evita, pero finalmente la ex presidenta adelantó su viaje a Santiago del Estero, donde este domingo participará del acto por el Día de la Militancia junto al gobernador Gerardo Zamora y el presidente del PJ provincial José Neder.

Sí estuvo, en cambio, el diputado Máximo Kirchner. “Ahora que la inhabilitaron de por vida, aún sabiendo que no puede ser candidata a nada, se va a hablar con los laburantes, con los estudiantes, con las compañeras que trabajan en Moreno para bajar la violencia y mañana va a estar en Santiago del Estero festejando el día del militante. La actitud de la compañera Cristina es una demostración de militancia. Demuestra que se puede militar, se puede salir a la calle sin ser candidata a nada”, remarcó el legislador frente a los trabajadores de ANSES.

Días antes, por orden de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, personal del gobierno retiró un busto de Néstor Kirchner de las oficinas de ANSES en Paseo Colón al 200, en la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores lo recuperaron y lo instalaron en el nuevo polideportivo en Ciudad Evita. Fue una de las tantas medidas de las últimas horas para sacar simbología peronista y kirchnerista de dependencias públicas.