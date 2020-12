Cristina Mirassou destacó la inauguración de un centro de salud para El Favorito

Compartir

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de primer y segundo nivel, Cristina Mirassou, habló de la reciente inauguración del Centro de Salud en El Favorito y valoró la integralidad de políticas públicas de la gestión que conduce el Gobernador Insfrán.

El acto, encabezado por el vicegobernador Eber Solís, fue parte de una serie de inauguraciones llevadas a cabo en el oeste provincial que, que incluyó cinco nuevos establecimientos educativos y que fueran presididas por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, mediante videoconferencia.

La funcionaria- de larga trayectoria en la zona- recordó que en el año ’87, la localidad de El Potrillo, donde se encuentra la Colonia El Favorito, “estábamos sin nada”.

“Sin instituciones, sin viviendas, sin agua, sin luz y uno mira este trayecto y cómo se fue construyendo sin parar, porque acá previamente hubo otra salita precaria, o sea que fuimos haciendo en cada momento lo que se pudo, pero siempre avanzando y apostando a la educación y salud”, sostuvo Mirassou.

Y consideró: “hoy gracias a toda la infraestructura que hay, a la energía, al agua de red, internet, podemos tener esta estructura que es un hermoso centro de salud bien adaptado para un barrio, donde va a poder venir a atender médicos y odontólogos con todas las intervenciones y reparaciones porque hay un equipo completo de odontología”.

Además, la subsecretaria puso en valor que se dieran estas inauguraciones en un contexto “dónde le estamos haciendo frente, con mucho éxito, a la pandemia”, al fallo de la Corte que aumentó el número de ingresos y supone una carga de trabajo “por encima de lo que veníamos haciendo”; también la sequía, y ahora, la época del dengue.

Reactivos para

Ingeniero Juárez

En ese marco, Mirassou anunció que el martes pasado, por la noche, acercaron los reactivos para el test de dengue, que se empezarán a realizar en el hospital de Ingeniero Juárez.

“Significa que ya en Juárez se podrá hacer el diagnóstico y no tener que mandar al Laboratorio de Biología Molecular. Eso es muy importante, por la distancia que hay, que puedan resolver acá ese tema”, explicó.

En ese sentido, la responsable del área opinó que “en todas las áreas se avanza, no sólo en una dimensión” y adjudicó esa particularidad a la “conducción indudable del Dr. Insfrán y la integralidad de las políticas públicas”.

“Donde se desarrolla una política, se potencia a otra; y también por este trabajo que estamos haciendo mancomunados en este contexto de emergencia que surgió con la pandemia, como decía el vicegobernador, nosotros todos los días tenemos reunión con el gobernador y ahí se ven todos los problemas, además del manejo de la pandemia, también las otras dificultades y por eso es que no se dejó de hacer nada en salud”, manifestó.

Vacunas

Por último, la especialista recordó que en el mes de mayo articularon con el Ministerio de Educación y, a pesar de que no había clases presenciales, hicieron la vacunación en las escuelas, lo que significó que “llegamos a fin de año con buena cobertura de vacunación del calendario ampliado universal”.

“Esto es significativo porque hace 48 horas nos informaron que, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hay tres casos de sarampión; y si bien ahora las entradas están restringidas, hay muchos contactos, pero nosotros tenemos muy buena cobertura”, aseveró.

Y concluyó: “realmente es para celebrar en un ritmo más rápido porque hay que volver a Formosa y continuar con el trabajo que nos demanda la pandemia, pero estamos muy contentos, los pobladores y los que fuimos parte de esta historia muy cercanamente”.

