Crónica de un fracaso anunciado: Facultad de Ciencias de la Salud

En vísperas de la culminación de los mandatos vigentes de la decana Lic. Elisa Acosta y la vicedecana Lic. Valeria Dellamea diferentes sectores universitarios ven con expectativas la renovación, con futuras autoridades con capacidad de gestión, idoneidad y sentido común para afrontar los desafíos venideros.

En breve tiempo se dará culminada una de las peores conducciones que tuvo la facultad, por las trascendencias de algunos hechos académicos que tanto daño causaron a la facultad y principalmente a los alumnos.

Gestión que fracaso en la acreditación de la carrera de licenciatura en enfermería, lamentable, se perdieron dos años para firmar un convenio con el ministerio de desarrollo humano para que los alumnos puedan realizar sus prácticas y residencias, no se permitió que se brinde una oferta educativa como la Licenciatura de Obstetricia a la comunidad, no se realizaron concursos docentes, carreras que no cuentan con investigadores, ejemplo Lic en Enfermería; dedicaciones exclusivas otorgadas por el solo hecho de ser consejeros docentes, causando un grave perjuicio a la excelencia académica, total abandono y decidía al alumnado en todo tipo de tramites que deben realizar periódicamente, burocracia interminables para que los egresados recientes puedan tramitar sus títulos, autoridades que nunca se preocuparon por los colegas docentes en gestionar otorgamiento de cargos docentes con créditos presupuestario , aprobada por los órganos colegiados, en algunos casos expedientes que fueron cajoneados durante tres años ,en la secretaria general académica en ese entonces a cargo de Mónica Daldovo.

Y los trabajadores no docentes también sufrieron el abandono, la falta de organización y el no acompañamiento de las autoridades dejando a suerte la responsabilidad de que la facultad siga funcionando.

Merece un párrafo aparte el contubernio ,el encubrimiento y la impunidad para del escándalo nacional del alumno de la carrera de licenciatura nutrición que aprobó alrededor de 10 materias en 20 días, triste para los alumnos que con mucho esfuerzo y sacrificio estudian para aprobar las materias y para los padres que hacen lo imposible para costear el estudios de sus hijos ,con todo lo que ello implica.

Se armó una comisión de investigación sin resultado alguno, por lo que se vislumbra que en ese hecho no paso nada y quedara en el olvido; todos los sucesos acaecidos en la facultad han sido convalidados por un grupo de consejeros directivos por lo tanto son responsables conjuntamente con las autoridades de la situación caótica que pasa en la Facultad de Ciencias de la Salud.

En vísperas de estas elecciones se habla de posibles reelecciones y candidatos que serían más de lo mismo …es hora de decirle no a Acosta y Dellamea y a los candidatos que nunca hicieron nada por la facultad…no a la imposición de decanos y vice, otra facultad es posible.

