Cronograma de recolección de residuos en Semana Santa, anunció la Municipalidad de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina informaron a los vecinos y vecinas cómo se llevará a cabo el servicio de recolección de residuos, tanto los domiciliarios como los no convencionales, durante los días de Semana Santa.

En ese sentido, resaltaron que sólo el Viernes Santo no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, pero que funcionará una guardia mínima que efectuará el levantamiento de desechos no convencionales en avenidas principales y contenedores ubicados en toda la ciudad, garantizando de esta manera la higiene urbana.

Del mismo modo, desde el área comunal señalaron que el día jueves el servicio de recolección domiciliaria correspondiente al turno noche se realizará en conjunto con el de la tarde, cumpliendo así con el cronograma de trabajo diario en todos los barrios, y permitiendo al mismo tiempo que los trabajadores municipales y cooperativistas participen en familia de estos momentos de profunda conmemoración cristiana.

Asimismo, y con el propósito de mantener la limpieza de la ciudad, se solicita a los vecinos y vecinas su colaboración, evitando sacar la basura el Viernes Santo para no generar la acumulación de residuos en la vía pública.

Residuos no convencionales

Por otra parte, durante la jornada del miércoles se realizaron tareas de recolección de grandes volúmenes de residuos no convencionales, como ramas, escombros y chatarras, que fueron recolectados por los equipos de trabajo de los siguientes barrios: Villa del Rosario, San Juan Bautista, La Pilar, Villa Hermosa, La Nueva Formosa, Virgen del Rosario, San Agustín, Divino Niño, Fontana, Obrero, La Floresta, El Resguardo, Quebrachito, Vial, Mariano Moreno, Evita, Fonavi, San José Obrero, Virgen de Lourdes y Liborsi.

Las mismas acciones se desarrollaron en los barrios 7 de Noviembre, El Porvenir, 20 de Julio, Simón Bolívar y 7 de Mayo, en la Jurisdicción Cinco, extendiéndose sobre avenidas y accesos principales de la ciudad.

Compartir

Linkedin Print