Cronograma Electoral: El Juzgado Federal Recibió las Boletas Únicas para Formosa

El Juzgado Federal N° 1 también es responsable de la organización de los comicios y recibió las boletas únicas de papel para las elecciones del 26 de octubre.

El Dr. Morán informó que se está llevando a cabo un «proceso de control muy exhaustivo» para asegurar que las boletas «correspondan, que sean las que los colores que pidieron las entidades y con y sin fallas». En caso de ser necesario, se evaluará su reimpresión, una decisión que compete a la Junta Electoral.

Además, el Juzgado está intensificando las capacitaciones para los nuevos electores y autoridades de mesa.

«Campaña de Capacitación Silenciosa e Interior»

Jóvenes Electores: Un equipo de jóvenes del juzgado está recorriendo escuelas, tanto de gestión pública como privada, para dar capacitaciones breves a alumnos de «16 años en adelante» . Esta es una «campaña más silenciosa, sin fotos ni nada, precisamente por tratarse de menores de edad» .

Un equipo de jóvenes del juzgado está recorriendo escuelas, tanto de gestión pública como privada, para dar capacitaciones breves a alumnos de . Esta es una . Recorrido por el Interior: A partir del 2 de octubre, comenzará una gran campaña de capacitación por el interior de la provincia, abarcando la Ruta 80 (incluyendo Clorinda), la Ruta 86, la Ruta 81, y la zona de Colorado, 213, y Villa Escolar.

Finalmente, el Juez Federal recordó que las inscripciones para ser autoridad de mesa voluntaria siguen abiertas a través del sitio web cne.gob.ar, con un cobro de $80.000 por el trabajo ese día.