Crucero del Sur admitió que no puede pagar sueldos y trabajadores amenazan con paro

Las negociaciones no prosperaron, según anunciaron los empresarios del transporte urbano, quienes declararon el estado de alerta a nivel nacional. Esto ocurrió tras más de 20 días de negociaciones y tres audiencias con el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En ese marco Diego Mendoza, secretario de UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el sector y la preocupación que hay por los compromisos salariales en Formosa.

«Estamos en espera, hace un rato hablé con el gerente de Crucero del Sur y me manifestó que no tiene para hacerle frente a los sueldos el día de la fecha (ayer) donde vencería el plazo lo que nos lleva a una gran problemática que no es solo en Formosa, debemos reconocer que se da en todo el interior del país y están pasando por lo mismo, es por eso que UTA central tiene otra reunión en la cual si es que las cámaras empresariales mantienen la misma postura de no pagar los sueldos, lamentablemente vamos a tener que llegar a una medida de fuerza», advirtió.

«No creo que salga nada positivo porque hace 20 días se viene trabajando sobre este tema diciendo que esto podría llegar a pasar y ahora pasó, el gerente de la empresa Crucero del Sur me manifestó que no tiene para hacerle frente a los sueldos por lo cual sin dudas estaríamos llegando a una medida de fuerza, lo que se estaría estableciendo después de una reunión es de qué manera se daría la medida de fuerza, si es que es el viernes, el lunes, si por 24 horas o 48 o bien por tiempo indeterminado, eso lo va a resolver la UTA central y dependiendo de qué salga en la audiencia», alertó.

«No hay mucho más de qué hablar, de última en caso que se solucione en nación eso lleva otra vez un trámite burocrático, convengamos que los subsidios salgan, eso estaría acá el día 15 o 17 de mayo recién con lo cual el trabajador no puede esperar esto por eso indiscutiblemente estaríamos llegando a una medida de fuerza», alertó.

Explicó además que con los subsidios no alcanzan para pagar salarios, «eso es lo que nos manifiesta el gerente, que los subsidios que están agarrando de nación, de la provincia más la recaudación no alcanzan, con eso hacía frente a los sueldos, entendemos que puede llegar a ser así por eso hace más de 20 días veníamos trabajando y advirtiendo a la empresa que busque la manera, que busque otro forma porque la recaudación iba a ser baja pero no nos han podido resolver evidentemente».

«Estamos a la expectativa de ver qué nos dicen, pero hablábamos con el secretario del interior de UTA y es difícil que la solución esté ahora ya que hace 20 días venimos trabajando por esta situación, al parecer no vamos a tener una respuesta al menos en esta jornada», dijo ayer.

También aseveró que tanto Godoy como Puerto Tirol están más complicados, «ellos están más complicados ya que tendrían que estar recibiendo los fondos de nación que eran hasta dos salarios mínimos y hoy por hoy no han aparecido, incluso mágicamente desaparecieron del sistema, no sabemos qué pasó, lo cierto es que la esperanza que tenían los trabajadores de Godoy de poder recibir una compensación por parte del estado tampoco está, esa sería otra problemática más con la que el transporte se viene complicando más y más».

«Me llamó el gerente de Godoy muy preocupado, también el de Puerto Tirol, me han manifestado los dos la misma cosa, que estaban habilitados para poder recibir esto y de golpe no aparece nada en el sistema, en la cuenta de los compañeros no hay nada lo cual agrava mucho más la situación de los trabajadores en Formosa», lamentó Mendoza.

«Les habían dado algo de plata, nada prácticamente, unos 15 mil pesos que son una burla teniendo en cuenta todo, por lo menos Godoy y Puerto Tirol han trabajado hasta el 20 de marzo, tendrían que haber cubierto los sueldos, solo han depositado 15 o 20 mil pesos en el caso de algunos compañeros a los que se les debe la totalidad de marzo, no han completado ni el 50% de los sueldos», finalizó preocupado.