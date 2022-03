«Crucero del Sur antes de pedir, tiene que empezar a cumplir», dijo tajante Enzo Casadei

Compartir

Linkedin Print

La empresa prestataria del servicio de transporte urbano de la ciudad, habría solicitado un incremento en el precio del boleto superior al 100% y el concejal, Enzo Casadei, miembro de la Comisión de Transporte pidió que primero cumpla con el servicio y el pliego.

La semana que viene se reunirá la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la ciudad para analizar el pedido en la actualización del costo del boleto del transporte urbano de pasajeros solicitado por la empresa Crucero del Sur, que según informó el concejal Enzo Casadei, es “superior al 100%”. “Creo que Crucero del Sur antes que pedir tiene que empezar a cumplir”, expresó el concejal al Grupo de Medios TVO.

Casadei, quien integra la Comisión de Transporte, reclamó que la empresa debe cumplir “en primer lugar con el vecino que es el que sufre del pésimo servicio en las paradas y en segundo lugar con el pliego de bases y condiciones que otorgó para que tenga el monopolio del servicio de colectivos”. “Ese pliego dice que Crucero del Sur debería tener 120 unidades en funcionamiento y actualmente están llegando a 65 unidades desde el comienzo de las clases y la presencialidad, porque durante el verano no llegaban a 30, y sobre todo tienen que volver a los horarios pre pandemia porque mucha gente arranca temprano y hoy no está contando con el servicio de colectivo”, agregó.

El edil radical fue reiterativo con su postura al respecto, “tiene que cumplir para después pedir”, dijo antes de la reunión de la semana próxima. “Lo vamos a analizar seguramente porque con la escalada inflacionaria que tenemos en la Argentina con el contexto mundial, van a haber muchas variables para analizar, ahora debemos analizar puntualmente la situación de la empresa, es un aumento lo que pidió superior al 100%; es decir, no guardaría relación al menos con la previsiones inflacionarias que están hoy en dia, pero para pedir primero hay que cumplir”, reiteró.

“Es lógico, en esta escalada inflacionaria que tenemos en el país y que se siente mucho en Formosa, que tiene que haber una readecuación de tarifas, ahora no es un retoque, según lo que pidió Crucero del Sur, no es un retoque como dijo el intendente, es un aumento de más del 100% que me parece, dado el nivel de servicio que está prestando, al menos disparatado, habría que analizar; la empresa recibe subsidios por 120 unidades y está poniendo la mitad en la calle”, opinó.

Para Casadei, primero se deben analizar los números que tiene la empresa y su operatividad por lo que preguntó “dónde está el negocio de la empresa para subsistir acá en Formosa, si plantean el escenario apocalíptico que plantean”.

Camiones sin revisión técnica

Asimismo el concejal Casadei y su par Daniel Caballero, presentaron un pedido de informe al Intendente, tras un accidente protagonizado por un camión que prestaba servicios para la Municipalidad.

El pasado viernes, un camión que prestaba servicios de recolección de residuos para el Municipio protagonizó un siniestro vial que derivó en la muerte de un joven de 20 años, en cercanías de la planta recicladora del barrio San Antonio.

«De las actuaciones, pudimos obtener un dato más que preocupante, el camión no registra revisión técnica obligatoria», denunciaron los concejales.

El dato se desprende del cruzamiento de datos con la Consultora Ejecutiva Nacional de Tránsito (CENT).

«Instamos al Intendente a confirmar o rectificar esta información», explicaron los concejales.

«Solicitamos que informe sobre la situación de contratación de esta unidad, y sobre la cantidad de camiones que contrata el municipio para la recolección de residuos», explicaron.

Para los ediles es «sumamente grave que camiones que no cumplen con los requisitos estén circulando y prestando servicios poniendo en riesgo al vecino».

Compartir

Linkedin Print