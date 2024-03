«Crucero del Sur deberá encantar nuevamente a sus usuarios»

El concejal José Delguy visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas entre ellos la situación de Crucero de Sur en la ciudad y aseguró que la empresa debe salir nuevamente a “encantar” a los usuarios, a su vez comentó que al vecino le cuesta pagar un boleto a 690 porque “el servicio es deficiente”. Además criticó la decisión del gobierno nacional en relación a la quita de subsidios al transporte y aseguró que no entiende porque “Corrientes y Chaco continúan recibiendo este y otras ayudas nacionales”.

Delguy comenzó diciendo: “el transporte mantiene una situación de emergencia total, no hay que olvidar que todo ha subido de precio y anteriormente los colectivos tenían subsidios que ayudaban a costear ciertos escenario y mantener una tarifa determinada, hoy en día la situación es otra, lo que hace que todo se complique”.

Asimismo, explicó “a diferencia de Chaco y Corrientes, provincias a las que sí le han girado el dinero en concepto de fondo compensador, a Formosa no y no entendemos por qué”.

En otro tramo de la entrevista comentó también que “Crucero del Sur había presentado varios coches que eran muy modernos que han funcionado poco tiempo. Éstos habían realizado una inversión por un monto determinado, creo que ya han recuperado el importe de lo invertido, pero no se sí han tenido algún tipo de ganancia”.

Señaló también que “las empresas de Argentina estaban acostumbradas a tener subsidios desde el año 2001 y de repente con la quita de subsidios uno pierde la costumbre de volver a enamorar al cliente como lo hace cualquier comerciante, en ese sentido la empresa perdió esa dinámica de encantar al cliente porque brindó un servicio muy malo este último tiempo”.

“La empresa debe salir a luchar por la confianza de la gente y eso haga que aumente la cantidad en el corte de los boletos, hasta este momento hay una intención de ir mejorando, pero en estos tiempos yo no veo una buena acción sobre la empresa”, señaló el Edil.

“Al vecino hoy le cuesta pagar 690 pesos, hay una merma interesante en el corte de boletos y a esto le sumamos que hay menos coches en las calles, lo que hace que el servicio no mejore”, opinó.

En este sentido- aclaró- que no se puede dejar de nombrar que los choferes no han cobrado sus sueldos del mes de febrero aún. “Hay que dejar en claro que hay una falta de sensibilidad por parte del gobierno nacional porque de repente sacó todos los subsidios del transporte público de pasajeros y no de manera paulatina como lo habían prometido”.

“No entendemos porque a dos provincias que son linderas le han otorgado el fondo, mientras que a nosotros ya no”, indicó

“Acá hay Legisladores que han acompañado al Gobierno Nacional sabiendo lo que se venía y ellos mismos son los que proponen que el Municipio, el HCD o el gobierno de la provincia le haga frente al costo del boleto estudiantil gratuito, ellos lo único que hacen es demagogia”, opinó.

“Este Gobierno Nacional y puntualmente los Legisladores aliados a él vinieron con la moto guadaña a cortar la casta en Formosa”, cerró.