Crucero del Sur: por el momento habrá servicio, pero se declaró el estado de alerta y movilización

Javier Oviedo, Secretario General de la UCRA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de la difícil situación por la que atraviesa el transporte urbano de la ciudad y aseveró que, si bien por el momento se continuará brindando el servicio, se declararon en estado de alerta y movilización.

“Los trabajadores del transporte se encuentran en estado de alerta y movilización por varias cuestiones laborales que son muy preocupantes tanto para los trabajadores como para los usuarios. La realidad es que este martes estuvieron percibiendo sus haberes los trabajadores del transporte sin el aumento acordado entre las empresas urbanas de todas las provincias, el Ministerio de Trabajo, de Transporte como así también los representantes de cada provincia la cual no se dio el cumplimiento de dicho aumento, la verdad es que nos preocupa, tampoco se ha abonado el aguinaldo. Nos declaramos en alerta ya que no están los cumplimientos pactados”, explicó.

“Vamos a hacer una asamblea con los trabajadores porque hay ciertas cosas que nos preocupan como el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad, notamos que no se está dando cumplimiento según la necesidad del usuario como así también entendemos que para que haya un servicio acorde para el ciudadano esto va acompañado de costos, la argumentación que nos manifiesta la empresa es que no se está dando la cuestión económica para mantener la cuestión operativa y los servicios en la calle. El chofer es la cara visible de la empresa y del servicio, en ellos se refleja mucho el enojo de los ciudadanos al estar esperando horas por el servicio. Nosotros solicitamos que se cumplan las pautas salariales para el trabajador como así también que los concejales tomen cartas en el asunto de la situación del transporte público de pasajeros y vean la situación en la cual está la empresa que presta el servicio de transporte y que también vea la realidad de lo que es el servicio en la calle”, pidió Oviedo.

“Los trabajadores que son la cara visible de la empresa se dan cuenta que cada vez está haciendo más falta de unidades en las calles, hacen falta colectivos, frecuencia, de todo un poco, se contradice a lo que dice el pasajero y los trabajadores, por eso pedimos a los concejales que se pongan a trabajar y vean esta situación que nos preocupa a todos, tanto a los trabajadores como a los pasajeros, necesitamos un servicio acorde a la necesidad de los usuarios, amén de los reclamos salariales que estamos haciendo porque vemos que no se está cumpliendo tanto por parte de la empresa en cuestión salarial y parte de nación que no está mandando los fondos y esto agrava la situación, consideramos que detrás de un buen servicio tiene sus costos y necesitamos que eso sea analizado por el Concejo Deliberante de esta ciudad”, expresó.

Oviedo explicó además que “todos tienen un poco de responsabilidad en esto, tanto provincia, municipio y empresa, en lo que respecta a la empresa en lo salarial con los trabajadores y el servicio, el municipio es el órgano en el cual se tiene que encargar de regular la frecuencia y la cantidad de coches en la calle y el Concejo Deliberante debe ver y estudiar la situación económica y que se dé cumplimiento a lo pactado en el contrato de concesión, yo lo veo así y consideramos que por parte de la empresa no se está cumpliendo con la parte salarial según ellos manifiestan por la situación económica, por la pandemia y por la baja recaudación y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades en lo que respecta a tarifas, subsidio y todo lo que tenga que ver con la cuestión operativa de la empresa en esa situación de pandemia y todo lo que ya se había hablado”.

Expresó en ese sentido su preocupación respecto a que falta menos para el inicio de clases presenciales y en las calles circulan pocos móviles que no dan abasto con la demanda que hay. “Esa es nuestra preocupación y lo que se está viendo en la calle es que se necesitan los servicios que van acompañados de costo y necesitamos que se trate en el Concejo Deliberante, estamos viendo que no hay voluntad por parte de ellos en tratar esta situación”, lamentó Oviedo.

“Tengo conocimiento de que la empresa ya había manifestado esta situación en el HCD, nosotros como trabajadores también manifestamos esta situación y si no nos escuchan por las vías de reclamos que venimos haciendo nos van atener presentes en el Concejo Deliberante a todos los trabajadores del transporte manifestando toda esta situación”, dijo.

“Por el momento hay servicio, los trabajadores estamos en alerta y movilización por toda esta situación expresada, en realidad es preocupante, estamos a un mes de que comiencen las clases, se hizo un anuncio de que posiblemente se estaría volviendo a las aulas y hoy tenemos un servicio que no es acorde a la necesidad del usuario y por eso pedimos con urgencia que se trate esta situación en el Concejo Deliberante”, finalizó.

