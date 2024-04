«Crucero del Sur tiene la decisión de irse de la ciudad de Formosa»

En el piso de Expres en Radio, Javier Oviedo, secretario general de UCRA Formosa -gremio que nuclea al 40% de los empleados de Crucero del Sur- se refirió a la situación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Formosa donde indicó que la empresa prestataria tiene “la firme decisión de irse de la ciudad de Formosa” y por ello reclaman que les pague a los trabajadores lo que le corresponde y se merecen. “Ni más ni menos”, acotó el mismo.

“Estamos en una situación bastante complicada porque no le vemos el horizonte al mar, estamos estancados, no hay solución para los trabajadores del transporte público de pasajeros, y tampoco para los usuarios que no tienen otros medios de movilidad”, comenzó diciendo Oviedo.

Seguidamente indicó que necesitan que se tomen cartas en el asunto “por parte de las autoridades competentes provinciales y municipales para tratar de resolver este conflicto que el trabajador tiene con la empresa prestataria”.

En cuanto a Crucero del Sur dijo que están los colectivos, pero no los representantes. “Yo creo que, ante este contexto, la empresa tiene una decisión firme de no continuar en la ciudad de Formosa donde hay que ver otras alternativas para darle una solución a los trabajadores y a los usuarios”, aseveró.

Consultado por las acciones que han realizado de manera oficial como gremio ante la situación que los afecta respondió el gremialista que “en primera instancia nosotros somos sinceros con los compañeros y les decimos fehacientemente cuál es la realidad. Cuando empezamos a ver que esto venia colapsando, lo anunciamos en varias oportunidades por los medios. Las acciones que llevamos adelante fueron por dos vías: una es la legal y técnica para hacer los reclamos judiciales; y la otra por la vía sindical porque hemos realizado protestas, retención de tareas y manifestaciones”.

“Cuando se agotaron las instancias de diálogo, viendo este contexto, después de repetidas reuniones que hemos tenido con el gobierno municipal, la empresa y los representantes de los trabajadores en donde no hemos llegado a ningún acuerdo lo que puedo rescatar es que la empresa tiene la firme decisión de irse de la ciudad de Formosa”, lanzó.

En este sentido, adelantó que “ya iniciamos acciones legales reclamando tanto la deuda, y detener la decisión de retirarse de Formosa, que indemnice a los trabajadores lo que corresponde. hasta ahora es incierta la cuestión, pero nosotros a través de sus acciones vemos que vemos que ellos tienen una decisión tomada”.

A continuación, Oviedo comentó que “los compañeros están haciendo los reclamos pertinentes de dos formas, una es a través de carta documento reclamando los salarios caídos, al no tener respuesta se consideran despedidos, pero es una cuestión legal que se tiene que realizar ante la falta de respuesta y decisión de la empresa porque tampoco no pueden dejar que se vayan impunemente”.

“Basándonos en los antecedentes que tenemos con el transporte vamos por esa vía legal porque no vamos a permitir que los derechos de los trabajadores sean avasallados de esa manera que en realidad. Si la empresa prestataria del servicio pretende no continuar que le pague al trabajador lo que corresponde y lo que se merece, ni más ni menos”, continuó explicando.

Por otro lado, el secretario general de UCRA Formosa, recordó que “en una de las reuniones la empresa propuso la indemnización a los trabajadores por el material rodante por aproximadamente un total de 46 colectivos. Nosotros hemos realizado el análisis, pero vimos que no es viable, porque para que se arme una cooperativa de trabajadores uno necesita tener un sustento económico, y la realidad es que hoy el trabajador no tiene ni siquiera para llevar el pan a la mesa”.

“Vemos que hay voluntad por parte de la Comuna, pero eso no alcanza. Nosotros hemos manifestado que el gobierno provincial a modo de Justicia Social haga su aporte para que el ciudadano formoseño cuente con el servicio”, cerró diciendo Oviedo.