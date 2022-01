Compartir

En los últimos días disminuyó la frecuencia de los colectivos y el tiempo de espera en las paradas es de 30 minutos en promedio, advirtieron los usuarios.

Usuarios del servicio de transporte urbano de la empresa Crucero del Sur, señalaron que en los últimos días comenzaron a registrarse demoras en las diferentes líneas que recorren la ciudad y no están informados de los motivos que los obligan a esperar mucho más tiempo en las paradas con las altas temperaturas de este verano. “Estos días se espera mucho”, manifestó una mujer, usuaria de la línea 40, al Grupo de Medios TVO.

“Hay días que se espera mucho y hay días que no. Estos días se espera mucho pero antes que entre enero se esperaba cada media hora-quince minutos, pero ahora este mes nomas esta mal”, agregó la mujer mientras esperaba a que llegara algún colectivo. “Hay que aguantar porque cuando uno se maneja en colectivo y cuando uno trabaja tiene que ocupar todos los días”.

Por su parte, un usuario de la línea 80 aseguró que el colectivo “tarda mucho, de cuarenta minutos a una hora. Ahora dentro de 15-20 minutos tiene que venir, más o menos ya le tenemos el horario. A mi me deja bien el 80, puedo ir en el 100, 95 o 70 pero me dejan lejos”, agregó ya que explicó que por problemas de movilidad no puede caminar mucha distancia.

Las demoras promedian un tiempo de treinta minutos, dependiendo de la línea, ya que existen algunas que por la demanda poseen más unidades, sin embargo los usuarios consideran que este tiempo es excesivo y desconocen los motivos. “No se cual es el motivo que salen tan tarde, porque la vez pasada salían casi juntos, ponele que tardaban 10-15 minutos, pero ahora parece que tarda más. No sé qué pasó, cuál es el motivo, tardan casi media hora, un poquito más”, expresó otro hombre mientras aguardaba la línea 90.

Desde el municipio y la empresa, aún no hay información oficial acerca de estas demoras mientras que en otros lugares del país ya existe retención y reducción de servicios por la falta de pago de los subsidios nacionales. La actual frecuencia de los colectivos en la ciudad, hace que algunos usuarios consultados califiquen de “regular” el servicio.

