Cruces de Mayans con Pichetto y Negri por el origen de la deuda pública

El jefe del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, cruzó recriminaciones con los opositores Miguel Pichetto y Mario Negri en torno al origen del endeudamiento público, durante una reunión de la comisión bicameral revisora de cuentas en la que se aprobó el programa de acción anual 2022 de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En un encuentro conducido por el presidente de la Bicameral Revisora de Cuentas, Mariano Recalde (FdT-CABA), en la Cámara alta, Mayans mantuvo un tenso intercambio de opiniones con el exsenador y actual auditor Pichetto y el jefe de los diputados de la UCR, Negri, después de que la oposición pidió ampliar el período de revisión del endeudamiento de parte de AGN.

Mayans consideró que «no tiene nada que ver el período comprendido entre 2015 al 2019 (años del gobierno de Juntos por el Cambio) con el del 20 al 21 porque son cuestiones distintas, es fundamental saber qué se hizo en esa época y por qué fueron al FMI sin pasar por el Congreso».

El senador Juan Carlos Romero (JxC-Salta) había pedido junto a su par radical Luis Naidenoff que se incorporen las cuentas de 2020 y de 2021 en la revisión de la deuda pública que lleva adelante la AGN al considerar que «las deudas son de todos y no debe ser solo tenido en cuenta el periodo 2016-2019».

En representación del FdT, la auditora y exsenadora Graciela De la Rosa pidió hacer la diferenciación entre deuda externa y deuda interna, y sostuvo que llamaba la atención que en el período del macrismo la deuda se incrementó en 120 mil millones de dólares, algo «nunca visto, dijo, en la historia argentina».

Pichetto declaró que «deuda y emisión son las dos caras de una misma moneda» ya que «son factores de déficit fiscal» que padece Argentina y consideró que la auditoría no debe ser un servicio forense» sobre las cuentas públicas sino «un aporte para un mejor funcionamiento de las instituciones».

Mayans pidió entonces la palabra para responderle a Pichetto y dijo que no estaba de acuerdo con los términos que había utilizado su antecesor en el cargo en el Senado sobre el rol de la Auditoría.

«No estoy de acuerdo con los términos que utilizaron, esto de que hacen una especie de control forense. El pueblo quiere saber de qué se trata, hay una ejecución presupuestaria, señores presenten los papeles» porque «cuando no se aprueban las cuentas se les dice señores qué está pasando, qué hicieron con esto», expresó.

El senador por Formosa se refería a la cuenta de inversión del año 2016, segundo año del gobierno de Cambiemos, que fue rechazada por el control parlamentario de la Bicameral Revisora de Cuentas por irregularidades y que, a su criterio, debería ser investigada por la Justicia.

«Todo debe ser aprobado por el Congreso. La cuenta de inversión es fundamental para saber si la ejecución del presupuesto estuvo de acuerdo a la ley para saber por qué hubo incumplimiento porque estamos hablando de fortunas», remarcó Mayans.

Para el legislador «el control post es fundamental» para saber qué se hizo con el presupuesto, denunció que el macrismo dejó un sistema previsional «prácticamente quebrado» y recordó que el rol de la Auditoría es «meramente técnico y no político».

Pichetto respondió con una chicana al agradecer «el aporte casi docente» que hizo el senador Mayans sobre la tarea de la AGN, señaló que «no hay ningún tipo de interés de ocultar absolutamente nada» sobre los años de gestión de JxC y aseguró que por el contrario había organismos que limitaban la entrega de información para las auditorías.

«Cuando hablé de temas forenses -le aclaró a Mayans- me refería a tiempos viejos. Entre bomberos no nos pisemos la manguera, somos un aporte técnico político, tenemos mirada técnica pero también política institucional».

«No estamos tan lejos de lo que usted dice y lo que yo digo», acotó.

Negri pidió también la palabra para expresar su desagrado por las expresiones de Mayans, le aseguró que «podía dormir tranquilo» sobre la tarea de auditoría se agilizaría y aclaró que la oposición tiene la presidencia de la AGN (con el radical Jesús Rodríguez a cargo) pero no la mayoría».

En el inicio de la reunión, Pichetto había pedido incluir en los pedidos de informes los gastos vinculados a las vacunas y a la atención por la pandemia de Covid al indicar que su rendición forma parte de las metas fijadas para 2023 en el acuerdo del Gobierno con el FMI para la refinanciación de la deuda.

Mayans dijo al término del encuentro que fue «una maniobra» el pedido de incluir el endeudamiento de 2020 y de 2021, plena pandemia, y equipararlo con el endeudamiento público y la deuda con el Fondo adquirida en el período de 2016 a 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

«Una cosa fue lo que se hizo en periodo de Macri y ahora otra lo que pasó ahora producto de la pandemia, que tiene consecuencias», esgrimió.

En el final del encuentro, la delegación de auditores presidida por Jesús Rodríguez confirmó que en agosto estarían en condiciones de aprobar la cuenta de inversión de 2018 y se comprometieron a agilizar el trabajo para adelantar los períodos revisados.

