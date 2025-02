CTERA pone fecha a una movilización nacional mientras la CGT pausa su enfrentamiento

Luego del primer paro docente de 2025 y tras la frustrada mesa paritaria entre los gremios de la CGT y CTERA con el Gobierno nacional de Javier Milei, los sindicatos educativos de la central sindical pusieron en pausa una segunda medida de fuerza la próxima semana y desde CTERA resolvieron poner fecha para una Jornada Nacional de Protesta con movilización a mediados de marzo. Los representantes sindicales hablaron de un «acercamiento» por parte del Gobierno para poner sobre la mesa de negociación una serie de demandas que no habían sido atendidas en la primera cita en la Secretaría de Trabajo el lunes último.

Durante la reunión con los gremios docentes, el Gobierno ofreció $500 mil como única cifra para 2025, sin chances de trazar una hoja de ruta que se aproximara al piso de $700 mil que pretendían desde la representación cegetista y CTERA. Se trata, en rigor, de un aumento de $80 mil que no alcanza al 20%, frente al 70% mínimo que demandaban los representantes sindicales, a pagar en tramos.

Desde el Gobierno no brindaron mayores detalles respecto a cuándo podría concretarse un próximo encuentro y cuál sería la última oferta. El 24 de febrero el balance del primer paro docente fue dispar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las 12 provincias donde arrancaron las clases. Los gremios elevaron el acatamiento a una franja entre el 45 y el 95% mientras que fuentes de los gobiernos provinciales relativizaron el impacto, e incluso invirtieron la proporción en algunos casos.

«En las últimas horas se dio un acercamiento entre el Gobierno Nacional y las entidades sindicales docentes de la CGT, Amet, CEA, Sadop y UDA», señalaron los gremios de la CGT en un comunicado. «Estas negociaciones obligan a las partes a negociar de buena fe. Los sindicatos docentes suspendemos la medida de fuerza planteada para el día 5 de marzo, siendo que la negociación colectiva es garantía de paz social», sellaron, sin abandonar el «estado de alerta» a la espera de la convocatoria.

En CTERA, donde se convocó a un nuevo plenario federal para dirimir su posicionamiento, ya prevalecía la idea de realizar solo una medida de fuerza, el 24 de febrero. Así y todo, se congregaron nuevamente en medio de los intercambios del Gobierno nacional en los últimos días y resolvieron convocar a una Jornada Nacional de Protesta con movilizaciones para el 13 de marzo.

En la reunión de la Mesa Paritaria tampoco hubo margen para poner en discusión otros pedidos formulados por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) así como CTERA referidos a inversión en infraestructura y programas de formación y capacitación además recursos nutricionales y la garantía de financiamiento para las escuelas técnicas.

Sobre esas cuestiones acercaron posiciones en los días siguientes y alcanzaron el compromiso de ponerlos en discusión en un eventual nuevo encuentro a definir. En el comunicado de los gremios de la central sindical se mencionan puntos como el fortalecimiento docente, la infraestructura escolar para las provincias, la participación de los gremios docentes en las próximas Asambleas del Consejo Federal de Educación y los traslados de docentes entre jurisdicciones.

Asimismo, se fija la posibilidad de una convocatoria a discutir el salario mínimo docente garantizado durante el presente trimestre, la apertura de la mesa de negociación para tratar condiciones de trabajo y salud docente y el convenio marco. Desde Capital Humano, donde se enmarca la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell, no hubo pronunciamiento oficial al respecto.

«En realidad, con el tiempo, aprendí a no tener tantas expectativas en general y sorprender cuando van apareciendo determinados temas en la mesa de trabajo. Con esa voluntad es que resolvimos suspender la medida de fuerza con el contralor directo nuestro a todas y cada una de las propuestas que el gobierno está dispuesto a abordar», comentó

Luego de la fallida convocatoria del lunes pasado, Sergio Romeo, secretario general de UDA, se había mostrado molesto con el resultado: «Los sindicatos docentes de la CGT a nivel nacional rechazamos la paupérrima propuesta salarial del Gobierno, repudiamos la pretensión de cerrar por decreto las negociaciones y confirmamos el paro nacional del 5 de marzo».

Aunque desde el Gobierno anunciaron que les enviarían el acta de la reunión para formalizar el cierre de la misma, los gremios les anticiparon la decisión de rechazarlo por «insuficiente».

Entonces, los cuatro sindicatos cegetistas ratificaron una segunda medida de fuerza para el miércoles 5 de marzo que ya habían anunciado la semana previa. Se espera que el próximo miércoles comiencen las clases Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El resto del país lo hizo entre el lunes y miércoles de esta semana.

En un plenario de secretarios generales el jueves pasado, CTERA definió hace una semana adherir a la medida de fuerza pero solo para la primera de las dos jornadas convocadas por sus pares de la CGT, el lunes 24 de febrero. Además, se comprometieron a realizar una Jornada Nacional de Protesta que incluya diversas acciones, desde concentraciones, radios abiertas y volanteadas hasta acciones de visualización para exigir por la Ley de Financiamiento Educativo, la restitución y actualización del FONID y los fondos de Conectividad, aumento de las Becas Progresar y las partidas para refuerzo nutricional.

«A pesar del diálogo, siempre abierto por las Secretarías de Educación y de Trabajo de esta cartera durante el verano y que evidenciaba indicios de entendimiento, los sindicalistas rechazaron la propuesta sostenida por las 24 jurisdicciones y mantuvieron un paro claramente político, ya que las paritarias son provinciales, mientras perjudican a millones de niños y sus familias», expresaron desde Capital Humano en un comunicado posterior.

Desde ese día a esta parte, los canales de diálogo no se cortaron y permitieron destrabar el diálogo.