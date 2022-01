Cuadrillas comunales acentuaron limpieza e implementación del Plan Bío en Lote 4

Compartir

Continuando con el programa de higiene integral y recuperación de espacios verdes, equipos de trabajo de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino, junto a cooperativistas, procedieron durante la jornada de ayer a la eliminación de macrobasurales y la implementación del Plan Bío en el barrio Lote 4.

Al respecto, el director del área comunal, Julio Vargas, precisó: “Sobre la calle Ramos Mejía, uno de los accesos principales del barrio, frente a la nueva plaza construida por el Municipio, se realizó la erradicación de un macrobasural y se ha recuperado un amplio espacio verde. En simultáneo, estamos trabajando también para erradicar basurales generados en los accesos al barrio San Jorge, aportando de este modo a la limpieza y el embellecimiento de todos los conglomerados”.

“En este mes ya llevamos más de 20 espacios recuperados y son más de 300 desde la implementación del Plan Bío, gracias también a la colaboración de un grupo de vecinos organizados que denuncia y nos mantiene al tanto de los basurales que se van generando para que podamos intervenir de inmediato”, resaltó el funcionario.

Del mismo modo, solicitó a los vecinos y vecinas que no arrojen los residuos en lugares no permitidos ni fuera de los horarios correspondientes para evitar la acumulación de basura y que saniticen las bolsas de residuos con alcohol o lavandina para preservar la salud de los agentes comunales y cooperativistas.

Al mismo tiempo, Vargas indicó que “junto a las distintas áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos, seguimos realizando los operativos de recolección de desechos no convencionales, como chatarras, ramas y escombros, en distintos barrios de la ciudad, como el Lote 111, Mariano Moreno, Obrero, Virgen del Rosario, San Miguel, San Francisco, 2 de Abril, San Martín, Independencia y Don Bosco, entre tantos otros, como así también en accesos y avenidas principales, para mantener la ciudad limpia, saludable y ordenada”.

“Estas mismas acciones las llevamos a cabo en conglomerados de la Jurisdicción Cinco, entre ellos: El Porvenir, El Palomar, Eva Perón, 20 de Julio, 6 de Enero y 8 de Marzo, entre otros”, concluyó.

