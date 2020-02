Cuadro Febriles en Niños: brindan charla abierta a la comunidad de Comandante Fontana

Compartir

Profesionales del Hospital de Comandante Fontana brindaron una nueva charla abierta a la comunidad. La temática se centró en el manejo de cuadros febriles en niños y estuvo dirigida a padres.

Se desarrolló en la sala de espera del mencionado Hospital con amplia participación de madres y padres, en especias de niños pequeños.

La fiebre es un problema muy común en la niñez, por este motivo desde el equipo de salud brindaron consejería para su correcto manejo.

Aunque está demostrado que la fiebre es un mecanismo fisiológico de adaptación con efectos beneficiosos, la propia definición varía considerablemente. La temperatura oral o axilar normal será hasta 37°C, entre 37-38º C se denominará febrícula y a partir de 38º C se tratará de fiebre.

Para una buena salud, los profesionales recomendaron a los padres algunos tips a tener siempre presente: completar el calendario nacional de vacunación, buena alimentación, control pediátrico periódico, evitar la exposición innecesaria al sol entre las 10 y 17 horas, correcta hidratación, uso de ropa adecuada dependiendo de la temperatura ambiental, lavado de manos especialmente después de ir al baño y antes de comer, entre otros.

Recomendaciones para un cuadro febril

En caso que el niño presente fiebre, recomendaron la consulta con el médico y a su vez brindaron algunos consejos:

En primer lugar, debe desabrigarlo y dejarlo con la menor ropa posible. Procure que en la habitación no haga excesivo calor.

Si el niño tiene temblores y escalofríos se le puede tapar, pero con ropa ligera.

Se le pueden poner compresas frías en brazos, piernas y tórax.

Haga beber al niño líquidos frescos, en pocas cantidades y frecuentemente.

También recordaron que, si el profesional indico la administración de antitérmicos, estos alcanzan su máxima eficacia hacia la media hora de su administración. A la media hora de haberle administrado el antitérmico, si la fiebre es alta, puede darle al niño una ducha o baño con agua tibia (nunca con agua muy fría).