¿Cuál es la solución más económica al problema de las pulgas y garrapatas?

Frente al escenario actual, las personas analizan distintas alternativas para proteger a sus mascotas de las pulgas y garrapatas este verano: la premisa es que sea “económico y efectivo”. Aunque exista un abanico de ofertas y varias opciones, no todos los antiparasitarios funcionan igual. ¿Cuál es el más efectivo para cada mascota?

Al explorar las opciones en las veterinarias, los tutores de mascotas se topan con una sorprendente disparidad de precios. Esto se debe a que no todos los productos son iguales; factores como los principios activos, los modos de acción y, lo que es aún más determinante, la duración de la eficacia, marcan una diferencia sustancial en los resultados.

Si bien, con las altas temperaturas actuales, son más perceptibles para las personas, tanto las pulgas como las garrapatas pueden subirse a los perros o gatos durante todo el año. La realidad es que en el interior de un ambiente calefaccionado y con una fuente de alimentación cerca, como las mascotas, estos parásitos diminutos pueden prosperar sin mayor problema en forma ininterrumpida.

Walter Comas, Director de la unidad de negocios de animales de compañía para MSD Salud Animal Argentina, explica que “la opción menos conveniente es no proteger a los perros y a los gatos de pulgas y garrapatas porque estos parásitos producen enfermedades que ponen en peligro su vida y de las personas. Luego, a la hora de evaluar un tratamiento lo primero que se debería tener en cuenta es para qué se va a usar: para resolver un problema de pulgas, para resolver un problema de garrapatas o para prevenir un problema de pulgas y garrapatas”.

El camino al éxito:

la fórmula de los 3 meses

Un dato curioso es que sólo el 5% de las pulgas adultas viven sobre los perros o gatos, el 95% restante se encuentra escondido en algún lugar del ambiente, desarrollándose, acechando y listas para saltar sobre las mascotas. Los antipulgas más efectivos las matarán rápidamente cuando aterricen sobre el animal y por eso, normalmente, no te darás cuenta de que todavía hay pulgas en tu casa aunque sigan ahí y listas para reemplazar a las que ya no están. Eliminarlas completamente del ambiente requiere de hasta 3 meses seguidos de tratamiento antipulgas en todas las mascotas.

A contrario de las pulgas adultas, que permanecen en los animales de compañía durante toda su vida (hasta que son eliminadas o mueren de vejez), las garrapatas (particularmente.

la llamada “garrapata marrón del perro”, que es la que encontramos en Argentina) tienen un comportamiento diferente. Éstas sólo se adhieren por breves períodos para alimentarse de sangre, desprendiéndose luego para mudar su piel y repetir el ciclo. En un 95% del tiempo, las garrapatas permanecen ocultas en algún rincón de la casa, nutriéndose de la sangre que han absorbido y llevando a cabo el cambio de su piel.

Por lo tanto, las garrapatas que se encuentran sobre el perro o el gato también representan el 5 % de la población total. Una cualidad que las caracteriza es que pueden caminar grandes distancias e incluso pasar de una casa a otra subiendo paredes y muros. Cuando se instalan en una casa, eliminarla lleva tiempo: sí, también, hasta 3 meses.

“Es verdad que, por suerte, se pueden encontrar diferentes opciones para proteger a nuestras mascotas contra pulgas y garrapatas actualmente. La duración de cada tratamiento es clave, ya que si se aplica una solución mensual se debe estar seguro de que el próximo mes se renueve en fecha la misma aplicación y, también, se debe evaluar que efectivamente la eficacia sea como mínimo de 4 semanas. También, existen tratamientos de 12 semanas (3 meses) que ayudan a combatir de forma completa el ciclo de vida de las pulgas y garrapatas. Por último, es importante chequear que el tratamiento contemple la eliminación de ambos vectores y no sólo uno, inclusive que especifique la erradicación de enfermedades comunes y silenciosas como la ehrlichiosis” explica nuevamente Walter Comas.

En la actualidad, donde los argentinos buscan optimizar gastos en diversos aspectos, las mascotas también entran en consideración. Según un informe de enero de 2024, eliminar pulgas y garrapatas con comprimidos mensuales para perros de 10 a 20 kg durante 3 meses (equivalente al ciclo de vida de estos parásitos), supondría un desembolso trimestral de alrededor de $49.862 para una familia argentina. En contraposición, el uso de un solo comprimido oral con Fluralaner, altamente efectivo y con una protección extendida de 12 semanas, tiene un costo cercano a $42.550, generando un ahorro significativo de más de $7.300. Esta perspectiva se presenta como una estrategia para mitigar el impacto de la inflación en los próximos meses.

En este sentido, se debe consultar al veterinario sobre la mejor solución para el problema específico. El tratamiento más económico será aquel que permita eliminar pulgas y garrapatas no sólo de las mascotas sino, también, las del hogar, evitando así tener que incurrir en gastos recurrentes.