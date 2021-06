Cuál fue el resultado de la pericia psicológica a Mariana Nannis en la denuncia por abuso sexual simple contra Claudio Paul Caniggia

Compartir

La mamá de Charlotte, Alexander y Axel aseguró en la Justicia que fue víctima de “episodios de violencia psicológica, verbal, física, económica y sexual”

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se divorciaron en medio de un escándalo y están llevando adelante diferentes enfrentamientos en la Justicia. Una de las causas más fuertes es la abuso sexual simple que denunció la mamá de Charlotte, Alexander y Axel contra su ex pareja. La misma se está investigando en la Fiscalía Nº 42, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo del fiscal Carlos Arturo Velarde.

En este tipo de demandas se suele realizar una pericia a la supuesta víctima con un equipo de psiquiatras y psicólogos. El periodista Ángel de Brito dio a conocer en su programa de ElTrece, Los Ángeles de la Mañana, las conclusiones a la que llegó una profesional luego de entrevistar por Zoom a Nannis, que ahora está viviendo en Miami, Estados Unidos.

El informe, realizado por la psicóloga forense Silvina Virginia Alberino, señala cómo fue la participación de la denunciante durante los encuentros virtuales: “Su modalidad de comunicación es colaboradora, desenvuelta y correcta, respondiendo en forma cordial a las preguntas que se le formulan mostrando buena predisposición para la realización de la presente evaluación. Sus manifestaciones tienden a la verborragia con un detallismo poco productivo e información esencial pobre”. Asimismo, destaca que “sus referencias en relación a los hechos investigados van acompañadas de un tono emocional neutro observándose escasa resonancia emocional”.

Respecto a su matrimonio con el Pájaro, relató que estuvieron juntos desde 1991 hasta 2019. Cuando se conocieron ella tenía 24 años y él 21. “Fue una relación conflictiva casi desde el inicio del vínculo. Refiriéndose a su familia de manera casi despectiva describe al señor Caniggia como manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”, manifiesta la pericia. También refiere a que tuvieron tres hijos: Axel, de 29 años, que vive en Málaga, y los mellizos Alexander y Charlotte, de 27 años, que viven en Buenos Aires. Según Nannis tiene “una buena relación con los tres” ya que se comunica con ellos a diario.

Sobre su vida actual, la mediática manifiesta estar viviendo en un hotel en Miami, aunque su casa está en Marbella, España. El motivo por el que decidió radicarse en los Estados Unidos es por “consejo de su abogado, ya que en Buenos Aires no se sentía segura por las amenazas que atribuye al señor Caniggia”. También afirma que desde su separación no ha vuelto a tener pareja.

Mariana explica que ahora lleva una vida normal en Miami y según la pericia “se describe como una persona sociable que tiene amigos con los que se reúne habitualmente y que ayuda a las personas de su entorno como ella puede”. También afirma que “suele salir de compras, ir a la peluquería y comer en restaurantes”. Por otra parte, niega haber tenido un tratamiento de internaciones psiquiátricas y, en relación a los hechos denunciados, “hace referencia a episodios de violencia psicológica, verbal, física, económica y sexual de Claudio Caniggia”.

La evaluación psicológica determina que Nannis tiene un estado de conciencia “lúcida, orientada auto y alopsíquicamente, en tiempo y espacio con adecuada conciencia de situación”. Además, informa que “no se observan trastornos sensoperceptivos al momento de la evaluación ni se infieren alteraciones de la exploración retrospectiva de esta función”. Respecto a la memoria, refiere que “se encuentra conservada, pudiendo recordar hechos recientes y pasados de su historia vital sin dificultad”. La experta destaca que “el contenido de sus manifestaciones apunta a producir un impacto en el interlocutor con pobre nivel de fundamentación”.

La pericia psicológica sobre Mariana destaca que “si bien funciona de acuerdo al principio de realidad discriminando con claridad entre fantasía y mundo externo, se observa proclividad por la proyección de su mundo interno”. Y remarca que “resulta posible que su pensamiento pueda ser interferido por procesos emocionales que dificultan su capacidad neutral y objetiva en sus apreciaciones”.

Por último, la licenciada Alberino llegó a la siguiente conclusión: “No se observan en la evaluada síntomas compatibles con un cuadro de desorganización psicótica. El criterio de realidad está conservado con adecuada noción situacional. La inteligencia se encuentra dentro de la normalidad estadística sin déficit de situación patológica. Presenta un trastorno de la personalidad con rasgos histéricos y narcisistas, sostenida en una organización yoica con marcada inmadurez psicoemocional y egocentrismo, inestabilidad y predominio de lo afectivo sobre lo racional”.

